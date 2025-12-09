Δεκαοχτώ πυροβόλα CAESAr από τη Γαλλία παρήγγειλε η Κροατία

Η κροατική κυβέρνηση επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα την αγορά 18 γαλλικής κατασκευής αυτοκινούμενων πυροβόλων CAESAr, για να ενισχυθεί το πυροβολικό της, ενώ δεσμεύτηκε πως θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των 12 καταδιωκτικών Rafale της πολεμικής αεροπορίας της με τη βοήθεια της Γαλλίας, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς στο Παρίσι.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τις δυναμικές στην άμυνα», είπε ο κ. Πλένκοβιτς στον Τύπο μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ.

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών υπέγραψαν συμφωνία που επιβεβαιώνει την παραγγελία των 18 CAESAr (Camion Équipé d'un Système d'Artillerie, «φορτηγό φέρον σύστημα πυροβολικού»).

Το κροατικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει στις αρχές Νοεμβρίου στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θα προχωρούσε στην αγορά των πυροβόλων (KNDS France), αξίας 320 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση θα γίνει με την υποστήριξη «του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού Safe που είναι αφοσιωμένο στη χρηματοδότηση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αμυντικής βάσης της Ευρώπης», τόνισε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, θυμίζοντας πως «δώσαμε μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους τελευταίους μήνες» για να συγκεκριμενοποιηθεί το νέο εργαλείο αυτό.

Η Γαλλία δεν σταματά να τονίζει πως θέλει το εγχείρημα για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης να βασιστεί σε συστήματα ευρωπαϊκής παραγωγής.

Ακόμη, υπογράφτηκε επιστολή προθέσεων για να αρχίσει «το έργο του εκσυγχρονισμού» των δώδεκα Rafale (Dassault) που έχει αγοράσει το Ζάγκρεμπ σε επίπεδο «ίσο» με εκείνο της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο.

Οι δυο χώρες, μέλη της ΕΕ και του NATO, υπέγραψαν ακόμη τριετές πλάνο δράσης (2026-2028) για την «εδραίωση» της στρατηγικής εταιρικής σχέσης την οποία σύναψαν το 2021.

Μεταξύ του 2021 και του 2024, οι εμπορικές ανταλλαγές των δυο κρατών αυξήθηκαν κατά 40% κι οι επενδύσεις γαλλικών εταιρειών στην Κροατία σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

