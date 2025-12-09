Αρνείται ο Ζελένσκι «αποποίηση εδαφών» στο Ντονμπάς

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε χθες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για συνομιλίες στο Λονδίνο, εν μέσω νέων προσπαθειών επίλυσης του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκαν στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου επιδιώκουν να συντονίσουν τη στρατηγική τους απέναντι στη νέα αμερικανική πίεση για συμφωνία ειρήνης.

«Η διασφάλιση πραγματικής ασφάλειας είναι πάντα μια κοινή πρόκληση και μια κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας!» ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντηση.

Οι ηγέτες «πραγματοποίησαν μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το κοινό μας διπλωματικό έργο με την αμερικανική πλευρά, εναρμόνισαν μια κοινή θέση ως προς τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανοικοδόμησης, και συμφώνησαν στα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες ότι παραγκωνίζονται από τις διαπραγματεύσεις, καθώς το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων -το οποίο συντάχθηκε από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ και παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα- επέβαλε σκληρούς όρους στην Ουκρανία, θυμίζει η Kiev Independent.

Αν και η αρχική πρόταση έχει αναθεωρηθεί σε μεταγενέστερες συνομιλίες που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ξεχωριστά με την Ουκρανία και τη Ρωσία, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Bloomberg ότι σε «ευαίσθητα ζητήματα», όπως εγγυήσεις ασφαλείας και το καθεστώς των ανατολικών ουκρανικών περιοχών, εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία.

«Υπάρχουν οι οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας -και δεν έχουμε ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», τόνισε ο Ζελένσκι στο Bloomberg σε τηλεφωνική συνέντευξη. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι επιδιώκει να επιτύχει ξεχωριστές συμφωνίες για εγγυήσεις ασφαλείας με τους δυτικούς εταίρους, ειδικότερα με την Ουάσιγκτον.

Κατά τις συνομιλίες στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ σχολίασε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο «κρίσιμο στάδιο της προσπάθειας για ειρήνη».

«Τα σημαντικά ζητήματα για σήμερα είναι... η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Μερτς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι «σκεπτικός για ορισμένες λεπτομέρειες σε έγγραφα που προέρχονται από τις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «αυτή μπορεί να είναι μια καθοριστική στιγμή για όλους μας... η μοίρα αυτής της χώρας (της Ουκρανίας) είναι η μοίρα της Ευρώπης».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ για να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο με την αμερικανική πλευρά.

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν επίσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα στις 2 Δεκεμβρίου, αν και η συνάντηση δεν οδήγησε σε πρόοδο.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί να συμβιβαστεί στα βασικά της αιτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν απαγόρευση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και πλήρη ουκρανική αποχώρηση από τη μερικώς κατεχόμενη περιφέρεια Ντονέτσκ στα ανατολικά -όροι που το Κίεβο έχει απορρίψει.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Ουμέροφ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Χνάτοφ κατευθύνονται στην Ευρώπη για να τον ενημερώσουν σχετικά με τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων.

«Αναμένω αναλυτική ενημέρωση από αυτούς για όλα όσα ειπώθηκαν στους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα και για τις λεπτές αποχρώσεις που οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να τροποποιήσουν στις διαπραγματεύσεις μαζί μας και με τους Ρώσους», είπε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Δεκεμβρίου.

Ο Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωση, κατονομάζοντας το καθεστώς των ανατολικών περιοχών και τον ρωσοκρατούμενο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ως τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί την ειρηνευτική προσπάθεια, ισχυριζόμενος ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «δεν έχει ακόμη διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση.

Ξεχωριστά, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Ουμέροφ και ο Χνάτοφ θα παράσχουν μια ολοκληρωμένη αναφορά για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά την επιστροφή τους στην Ευρώπη, καθώς «ορισμένα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργότερα στις 8 Δεκεμβρίου, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν έχει το δικαίωμα, «βάσει του Συντάγματός της, ή του διεθνούς και ηθικού δικαίου», να αποποιηθεί τα εδάφη της, ακόμη και αν οι ΗΠΑ επιδιώκουν να βρουν συμβιβασμό μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ έχει «τη δική του οπτική» για την επίλυση του πολέμου, η οποία διαφέρει από την ουκρανική. Σημείωσε ότι το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων έχει περιοριστεί σε 20 σημεία, με τα «ανοιχτά αντι-ουκρανικά σημεία» να έχουν αφαιρεθεί.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της αναμένεται να οριστικοποιήσουν την ειρηνευτική τους πρόταση έως τις 9 Δεκεμβρίου και να την παραδώσουν στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.