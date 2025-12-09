#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: Πλήξαμε υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 09:24

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς σήμερα το πρωί ότι έπληξε υποδομές της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι «έπληξαν υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου», μεταξύ των οποίων ένας χώρος εκτόξευσης που χρησιμοποιούνταν για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε συγκρότημα εκπαίδευσης της δύναμης αλ Ραντουάν, μιας επίλεκτης ομάδας, πεδία βολής, χώρους εκπαίδευσης για τη χρήση διάφορων τύπων όπλων και στρατιωτικές δομές της Χεζμπολάχ.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις εναντίον προπυργίων της λιβανέζικης οργάνωσης και να ελέγχουν πέντε συνοριακά σημεία στον νότιο Λίβανο.

Στις αρχές Νοεμβρίου το Ισραήλ είχε απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, καταγγέλλοντας τη Χεζμπολάχ ότι «επανεξοπλίζεται».

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε από τον πόλεμο με το Ισραήλ, κυρίως λόγω της δολοφονίας του ιστορικού της ηγέτη Χάσαν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση στις λιβανέζικες αρχές να αφοπλίσουν την οργάνωση, κάτι στο οποίο αντιτίθενται η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της επικαλούμενοι κυρίως τη συνεχιζόμενη παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου.

