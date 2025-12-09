Αλμα 4,2% για τις εξαγωγές της Γερμανίας

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε σε 16,9 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 15,3 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, Destatis.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 131,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση, στα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Τον Οκτώβριο, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προσαρμοσμένες κατά ημερολογιακό και εποχιακό τρόπο, ανήλθαν σε 76,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες ανήλθαν σε 61,1 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 55,1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες σε 53,4 δισ. ευρώ.