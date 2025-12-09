#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλμα 4,2% για τις εξαγωγές της Γερμανίας

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας εκτινάχθηκε στα 16,9 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 15,3 δισ. έναν μήνα πριν.

Αλμα 4,2% για τις εξαγωγές της Γερμανίας

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 09:33

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε σε 16,9 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 15,3 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, Destatis.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 131,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση, στα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Τον Οκτώβριο, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προσαρμοσμένες κατά ημερολογιακό και εποχιακό τρόπο, ανήλθαν σε 76,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες ανήλθαν σε 61,1 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 55,1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες σε 53,4 δισ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ευρώπη - ΗΠΑ καταστρώνουν σχέδιο για να «εξαφανίσουν» Temu και Shein

Ποια προϊόντα στήριξαν τις εξαγωγές τον Οκτώβριο

Η ράβδος χρυσού που έκλεισε το ντιλ Ελβετίας-ΗΠΑ στους δασμούς

Γερμανία: Ρεκόρ πτωχεύσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο