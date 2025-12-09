ΕΕ: Συμφώνησε να περιορίσει τα περιβαλλοντικά εταιρικά πρότυπα

Περισσότερο από το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναμένεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση να υποβάλλουν περιβαλλοντικές εκθέσεις αφού τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία που τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία, χθες Δευτέρα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική νίκη για την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προσπαθεί να περιορίσει την υπέρμετρη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους έναντι των κινεζικών και αμερικανικών ομολόγων τους.

Ωστόσο, η... νίκη της αυτή δεν στερείτο πολιτικού κόστους. Η πρόταση ώθησε τον συνασπισμό που την επανεξέλεξε στα πρόθυρα της κατάρρευσης και οδήγησε το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο.

Τι προβλέπει

Αν οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τη συμφωνία στις 16 Δεκεμβρίου, όποτε έχει προγραμματιστεί και η τελική ψηφοφορία, θα τροποποιηθούν τόσο η Οδηγία για την Υποβολή Αναφορών για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSRD) της ΕΕ, όσο και η Οδηγία της Ένωσης για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSDDD).

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγίες αυτές απαιτούν τόσο από τις μεγάλες όσο και από τις μικρές επιχειρήσεις να συλλέγουν και να δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούν, τον αντίκτυπο των αυξανόμενων θερμοκρασιών στις συνθήκες εργασίας, τις διαρροές χημικών ουσιών και το κατά πόσον οι προμηθευτές τους σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργατική νομοθεσία.

Αν η νέα συμφωνία εγκριθεί ωστόσο, οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν μόνο για εταιρείες με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους και καθαρό κύκλο εργασιών 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ιδιαίτερα δε για τους περιορισμούς όσον αφορά τους προμηθευτές, αυτοί θα δεσμεύουν εταιρείες με 5.000 υπαλλήλους και καθαρό κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να υιοθετήσουν λεπτομερή σχέδια πράσινης μετάβασης.

Πολιτικοί τριγμοί

Η συμφωνία έρχεται μετά από έναν χρόνο έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, των επενδυτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

Το σχέδιο, το οποίο προτάθηκε από την Κομισιόν τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των επιχειρήσεων ότι η γραφειοκρατία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με την «πράσινη» νομοθεσία της ΕΕ είναι «δαπανηρή και άδικη».

Την ίδια στιγμή ωστόσο, οι θιασώτες της πράσινης μετάβασης υποστήριξαν ότι μια τέτοια οπισθοδρόμηση στην περιβαλλοντική πολιτική θα ήγειρε κινδύνους για τον πληθυσμό, και τον πλανήτη καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονταν όλο και πιο έντονες στην ήπειρο.

Η Κοπεγχάγη, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2025 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων.

Για τη συμφωνία, η Marie Bjerre, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας, δήλωσε ότι: «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του κοινού μας στόχου να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα βοηθήσει τις εταιρείες μας να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν».