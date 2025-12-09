Στο στόχαστρο της ΕΕ η Google για χρήση online περιεχομένου στην AI

Αντιμέτωπη με έρευνα ανταγωνισμού της ΕΕ βρίσκεται η Google, σχετικά με τη χρήση διαδικτυακού περιεχομένου για σκοπούς Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μία ακόμη κίνηση των Βρυξελλών για την αυστηρότερη ρύθμιση των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διερευνά εάν η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ χρησιμοποιώντας περιεχόμενο από διαδικτυακούς εκδότες, καθώς και υλικό που έχει ανέβει στην πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο YouTube, για σκοπούς σχετικούς με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αξιοσημείωτη καινοτομία και πολλά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα των κοινωνιών μας», δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέιρα.

«Γι' αυτό διερευνούμε αν η Google ενδέχεται να έχει επιβάλει αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις στους εκδότες και τους δημιουργούς περιεχομένου, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους ανταγωνιστές της που αναπτύσσουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ».

Εχει ζητηθεί από την Google να σχολιάσει την υπόθεση.