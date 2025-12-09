#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο στόχαστρο της ΕΕ η Google για χρήση online περιεχομένου στην AI

Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν έρευνα ανταγωνισμού κατά της Google για πιθανή παράνομη χρήση περιεχομένου εκδοτών και δημιουργών, στο πλαίσιο ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης. Εντείνεται η ρυθμιστική πίεση στις Big Tech.

Στο στόχαστρο της ΕΕ η Google για χρήση online περιεχομένου στην AI

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 11:02

Αντιμέτωπη με έρευνα ανταγωνισμού της ΕΕ βρίσκεται η Google, σχετικά με τη χρήση διαδικτυακού περιεχομένου για σκοπούς Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μία ακόμη κίνηση των Βρυξελλών για την αυστηρότερη ρύθμιση των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διερευνά εάν η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ χρησιμοποιώντας περιεχόμενο από διαδικτυακούς εκδότες, καθώς και υλικό που έχει ανέβει στην πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο YouTube, για σκοπούς σχετικούς με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αξιοσημείωτη καινοτομία και πολλά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα των κοινωνιών μας», δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέιρα.

«Γι' αυτό διερευνούμε αν η Google ενδέχεται να έχει επιβάλει αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις στους εκδότες και τους δημιουργούς περιεχομένου, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους ανταγωνιστές της που αναπτύσσουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ».

Εχει ζητηθεί από την Google να σχολιάσει την υπόθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Google: Διαθέσιμα εργαλεία ΤΝ χωρίς κόστος στους φοιτητές

Google: Για σεισμούς, Κλαυδία και… συνταγές για μαγειρίτσα έψαξαν οι Ελληνες

Η IBM εξαγοράζει την Confluent έναντι $11 δισ.

Χρηματοδότηση €200 εκατ. εξασφάλισε η ICEYE

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο