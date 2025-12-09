Τραμπ: Ομάδα εθνών σε παρακμή η Ευρώπη με αδύναμους ηγέτες

Σε μια σφοδρή επίθεση εναντίον των συμμάχων της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Politico, δήλωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες «παρακμάζουν» και χαρακτήρισε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ «αδύναμους», δηλώνοντας ότι θα υποστηρίξει τους Ευρωπαίους πολιτικούς υποψηφίους που συντάσσονται με τη δική του όραση για την ήπειρο.

Η ευρεία επίθεση κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας αποτελεί την πιο σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου μέχρι σήμερα εναντίον των δυτικών δημοκρατιών, απειλώντας ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν ήδη πολύ τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί».

«Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ο Τραμπ μίλησε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με την Ντάσα Μπερνς του POLITICO για ένα ειδικό επεισόδιο του The Conversation.

Το POLITICO ανακήρυξε την Τρίτη τον Τραμπ ως την πιο σημαντική προσωπικότητα που θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή πολιτική το επόμενο έτος, μια αναγνώριση που είχε απονεμηθεί στο παρελθόν σε ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Τραμπ για μεταναστευτικό: Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα είναι βιώσιμες

Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συγκλονιστεί από την ανακοίνωση της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, ενός εξαιρετικά προκλητικού μανιφέστου που θέτει την κυβέρνηση Τραμπ σε αντίθεση με το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και δεσμεύεται να «καλλιεργήσει την αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo σχετικά με τη μετανάστευση και άλλα πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ενίσχυσε αυτή την άποψη, περιγράφοντας πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ως πόλεις που κλονίζονται υπό το βάρος της μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Χωρίς αλλαγή στην πολιτική για τα σύνορα, είπε ο Τραμπ, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες».

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προκλητική γλώσσα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, ως «καταστροφή» και απέδωσε την εκλογή του στη μετανάστευση: «Εκλέγεται επειδή έχουν έρθει τόσοι πολλοί άνθρωποι. Τον ψηφίζουν τώρα».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέπληξε τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ για το έγγραφο εθνικής ασφάλειας και προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να σεβαστεί την κυριαρχία και το δικαίωμα της Ευρώπης στην αυτοδιοίκηση.

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρεμβαίνουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», δήλωσε ο Κόστα. «Τους σέβονται».

Μιλώντας στο POLITICO, ο Τραμπ αγνόησε αυτά τα όρια και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους αγαπημένους του υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη και με τον κίνδυνο να προσβάλει τις τοπικές ευαισθησίες.

«Θα τους υποστηρίξω», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», τον ακροδεξιό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, τον οποίο ο Τραμπ δήλωσε ότι θαυμάζει για τις πολιτικές του στον τομέα του ελέγχου των συνόρων.

«Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο της Ουκρανίας»

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και όχι η εκλογική πολιτική φάνηκε να απασχολεί περισσότερο τον Τραμπ. Τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ σημείωσε ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο της Ουκρανίας και κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία και να αρχίσει να «αποδέχεται τα πράγματα».

Οπως θυμίζει το POLITICO, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα και συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή του στην παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος: «Μιλάνε αλλά δεν κάνουν τίποτα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα».

Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

Λατινική Αμερική

Παρόλο που δήλωσε ότι επιδιώκει μια ειρηνευτική ατζέντα στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνησή του στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική για να χτυπήσει τους φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών και να ασκήσει πίεση στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον ισχυρό ηγέτη Νικολά Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών και επικίνδυνων ατόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ορισμένοι ηγέτες της αμερικανικής Δεξιάς προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι μια χερσαία εισβολή στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τους συντηρητικούς που τον ψήφισαν, εν μέρει για να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό», είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για στρατιωτική στρατηγική». Πρόσθεσε ότι «οι μέρες του Μαδούρο ως ηγέτη της Βενεζουέλας είναι μετρημένες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το εμπόριο ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ενεργό, όπως το Μεξικό και η Κολομβία. «Φυσικά, θα το έκανα», είπε.

Ο Τραμπ δεν υπερασπίστηκε σχεδόν καθόλου ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες ενέργειές του στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης χάριτος που έδωσε στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος εξέτιε ποινή δεκαετιών σε αμερικανική φυλακή, μετά την καταδίκη του για συμμετοχή σε μεγάλη συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι γνώριζε «πολύ λίγα» για τον Χερνάντες, εκτός από το ότι «πολύ καλοί άνθρωποι» του είχαν πει ότι ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας είχε στοχοποιηθεί άδικα από πολιτικούς αντιπάλους.

«Μου ζήτησαν να το κάνω και είπα, θα το κάνω», παραδέχτηκε ο Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει τα άτομα που ζήτησαν τη χάρη για τον Ερνάντες.

«Α-plus-plus-plus-plus» η οικονομία των ΗΠΑ

Ο Τραμπ βαθμολόγησε την αμερικανική οικονομία υπό την ηγεσία του με «Α-plus-plus-plus-plus» και επέμεινε ότι οι τιμές για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μειώνονται, ακόμη και αν οι Αμερικανοί συνεχίζουν να νιώθουν την πίεση των υψηλών τιμών.

Όσον αφορά την απογοήτευση των ψηφοφόρων για τις τιμές, ο Τραμπ είπε ότι η ευθύνη βαρύνει την κυβέρνηση Μπάιντεν: «Κληρονόμησα ένα χάος. Κληρονόμησα ένα απόλυτο χάος».

Τόνισε ότι η άμεση μείωση των επιτοκίων θα είναι μια δοκιμασία για όποιον διορίσει ως πρόεδρο της Fed το επόμενο έτος.

Και τέλος, συλλογίστηκε για την ποιότητα των πιθανών Ρεπουμπλικάνων διαδόχων του το 2028, προειδοποιώντας: «Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά μέχρι να δοκιμαστούν».