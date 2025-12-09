#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χωρίς ρεύμα το μισό Κίεβο μετά τις ρωσικές επιθέσεις

«Πολύ δύσκολη η κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα», δηλώνει το υπουργείο Ενέργειας μετά τη σειρά ρωσικών επιθέσεων στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Στο σκοτάδι το 50% των καταναλωτών.

Χωρίς ρεύμα το μισό Κίεβο μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 18:26

Περίπου οι μισοί κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων στο σύστημα ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει από τις πιο δύσκολες - προς το παρόν έως το 50% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρνείται ο Ζελένσκι «αποποίηση εδαφών» στο Ντονμπάς

Επτά χώρες της ΕΕ τάσσονται υπέρ της δέσμευσης ρωσικών assets

Ζελένσκι: «Σημαντική» η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Αγκάθι το εδαφικό στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο