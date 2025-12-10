#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισραήλ: Εκατοντάδες νέες οικιστικές μονάδες θα κατασκευαστούν στη Δ. Όχθη

Θα μοιραστούν μεταξύ των οικισμών Χασμονάιμ, δίπλα στην Πράσινη Γραμμή στο κεντρικό Ισραήλ, και Γκιβάτ Ζεέβ και Μπεϊτάρ Ιλίτ κοντά στην Ιερουσαλήμ. «Συνεχίζουμε την επανάσταση», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ισραήλ: Εκατοντάδες νέες οικιστικές μονάδες θα κατασκευαστούν στη Δ. Όχθη

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 14:00

Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για να κατασκευαστούν 764 οικιστικές μονάδες σε τρεις οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ο υπερεθνικιστής Σμότριχ, που είναι αντίθετος στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ότι από την έναρξη της θητείας του στα τέλη του 2022, περίπου 51.370 οικιστικές μονάδες έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού της κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη, έδαφος που επιζητούν οι Παλαιστίνιοι για ένα μελλοντικό κράτος.

«Συνεχίζουμε την επανάσταση», δήλωσε ο Σμότριχ σε δήλωση, προσθέτοντας ότι η νέα αυτή έγκριση οικιστικών μονάδων «εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη στρατηγική διαδικασία ενίσχυσης των οικισμών και διασφάλισης της συνέχισης της ζωής, της ασφάλειας, της ανάπτυξης ... και πραγματικής ανησυχίας για το μέλλον του Κράτους του Ισραήλ».

Οι μονάδες θα μοιραστούν μεταξύ των οικισμών Χασμονάιμ, δίπλα στην Πράσινη Γραμμή στο κεντρικό Ισραήλ, και Γκιβάτ Ζεέβ και Μπεϊτάρ Ιλίτ κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Οι περισσότερες παγκόσμιες δυνάμεις θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ --σε γη την οποία κατέλαβε στον πόλεμο του 1967-- παράνομους και πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει κάθε δραστηριότητα εποικισμού.

«Για εμάς, όλοι οι οικισμοί είναι παράνομοι … και βαίνουν αντίθετα προς όλα τα ψηφίσματα διεθνούς νομιμότητας», δήλωσε στο Reuters ο Γουασέλ Αμπού Γιούσεφ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι οικισμοί αυτοί έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλειά του και επικαλείται βιβλικούς, ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς με το έδαφος αυτό.

Οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων έχουν ενταθεί. Τον Οκτώβριο αναφέρθηκαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων, που είναι ο μεγαλύτερος συνολικός αριθμός σε μηνιαία βάση από τότε που αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών άρχισαν να καταγράφουν τέτοια περιστατικά το 2006, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαμάς: Αδύνατη η 2η φάση της εκεχειρίας όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

Ισραηλινή έφοδος στα κεντρικά της Unrwa στην Αν. Ιερουσαλήμ

Ισραήλ και Βολιβία αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις

Νετανιάχου: Η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Οχθης παραμένει στο τραπέζι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο