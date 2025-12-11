Αλλαγή ιδιοκτησίας στο CNN θέλει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο κατηγορεί επί χρόνια πως υπηρετεί τους δημοκρατικούς αντιπάλους του χαρακτηρίζοντάς το «εχθρό του λαού», θα αλλάξει ιδιοκτήτη, στο πλαίσιο της πώλησης της μητρικής του Warner Bros Discovery.

Ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, στον οποίο ανήκει το CNN, έχει μετατραπεί στο αντικείμενο διένεξης των επίδοξων αγοραστών του, της ανταγωνιστικής Paramount Skydance και του κολοσσού του streaming Netflix.

Υπό τον Ντέιβιντ Έλισον γιο του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συμμάχου του κ. Τραμπ, η Paramount Skydance προτείνει την εξαγορά του συνόλου του Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

Βάσει της προσφοράς του Netflix το CNN αντίθετα θα παραμείνει σε χωριστή οντότητα που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης χθες στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το δίκτυο πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

«Νομίζω πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτή τη στιγμή είναι ανέντιμοι, είναι ανίκανοι», είπε ο πρώην αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης, επανερχόμενος σε συνήθη ρητορικά σχήματά του για τα μέσα ενημέρωσης.

Έχει πει πως θα εμπλακεί προσωπικά στην απόφαση της κυβέρνησης για την εξαγορά, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο, τέτοια ζητήματα επαφίενται γενικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι δυο επίδοξοι αγοραστές, που ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «καλές εταιρείες», έχουν απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο αμφότερες για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στις προσφορές τους.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος έχει για χρόνια σχέση ανοικτά εχθρική έναντι του CNN και άλλων μεγάλων ΜΜΕ, κατηγορώντας τα πως λένε ψέματα, διασπείρουν «ψευδείς ειδήσεις» κατά την έκφραση που αρέσκεται να χρησιμοποιεί, και τους επιτίθεται συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Η επιμονή του το CNN να περιέλθει σε φιλικά χέρια μοιάζει να ευνοεί την προσφορά της Paramount Skydance.

Αφότου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Έλισον τη διεύθυνσή του τον Αύγουστο, ο όμιλος ης τηλεόρασης και του κινηματογράφου τοποθέτησε αξιοσημείωτα την Μπάρι Γουάις, μορφή της «anti-woke» δημοσιογραφίας, στη θέση της αρχισυντάκτριας του CBS News, ακόμη ενός στόχου συνεχών σφοδρών φραστικών πυρών του κ. Τραμπ.

Το δίκτυο εξάλλου αποφάσισε λίγο καιρό προτού αναλάβει να αναγγείλει το τέλος του Late Show, της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον σημερινό πρόεδρο.

Ο κ. Τραμπ μολαταύτα καταφέρθηκε ξανά εναντίον της Paramount τη Δευτέρα, επειδή εγκρίθηκε η μετάδοση από το CBS News συνέντευξης της πρώην πιστής του, πλέον αντιπάλου του, βουλεύτριας Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Το Netflix θεωρείται, αντίθετα με την Paramount, πως έχει σχέσεις με τους δημοκρατικούς. Ο συνιδρυτής του Ριντ Χέιστινγκς συγκαταλέγεται στους μεγάλους δωρητές του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP