Νέο μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο

Χτυπήσαμε εγκατάσταση όπου μέλη της ελίτ της Χεζμπολάχ, Αλ-Ραντουάν, «εκπαιδεύονταν στη χρήση διαφορετικών τύπων όπλων» ανακοίνωσαν οι IDF. Για «βίαιες επιδρομές», έκανε λόγο από την πλευρά του το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 12:20

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα το πρωί σειρά αεροπορικών πληγμάτων στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με την λιβανική ισλαμιστική οργάνωση, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι επανεξοπλίζεται.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani), οι σημερινές επιδρομές, που χαρακτηρίστηκαν «βίαιες», είχαν στόχο γύρω στις 10 τοποθεσίες, κάποιες εκ των οποίων ήταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε συγκρότημα εκπαίδευσης» της δύναμης ελίτ της Χεζμπολάχ, της Αλ-Ραντουάν, όπου μέλη της σιιτικής οργάνωσης μαθαίνουν «τη χρήση διαφορετικών τύπων όπλων» πριν τα χρησιμοποιήσουν σε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ο ισραηλινός στρατός επίσης «έπληξε επιπλέον στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ισραηλινή αεροπορία είχε ήδη στοχοθετήσει κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις στην αρχή της εβδομάδας.

Τα πλήγματα αυτά γίνονται ενώ ο λιβανικός στρατός πρέπει να ολοκληρώσει την εξάρθρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με την συμφωνία εκεχειρίας.

Οι περιοχές που στοχοθετήθηκαν σήμερα βρίσκονται κυρίως βορείως του ποταμού.

Η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο, κυρίως με τη δολοφονία του ιστορικού της ηγέτη Χάσαν Νασράλα, σε ισραηλινό πλήγμα τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Βηρυτό. Έκτοτε οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση στις λιβανικές αρχές για να αφοπλίσουν την οργάνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

