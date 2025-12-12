#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΗΕ: Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες διορίστηκε ο Ιρακινός πρώην πρόεδρος Σαλίχ

Ο διορισμός του χρειάζεται να εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Αρμοστείας με τη θητεία του, η οποία ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2026, να προσδιορίζεται στα πέντε χρόνια.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 13:05

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράκ Μπαρχάμ Σαλίχ επελέγη να είναι ο επόμενος Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, όπως προκύπτει από επιστολή.

Η επιστολή την οποία υπογράφει ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, και έχει χθεσινή ημερομηνία αναφέρει ότι ο Σαλίχ διορίστηκε για πενταετή θητεία η οποία ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Ο διορισμός είναι προσωρινός καθώς χρειάζεται να εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Σαλίχ θα διαδεχτεί τον Ιταλό Φιλίπο Γκράντι, έναν βετεράνο αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κατέχει τη θέση αυτή από το 2016.

Ο Σαλίχ, μηχανικός στο επάγγελμα με σπουδές στη Βρετανία, κατάγεται από την περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν.

Θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις με εκτοπισμούς σε επίπεδα ρεκόρ ανά τον κόσμο που είναι πλέον σχεδόν διπλάσιοι από την εποχή που ξεκίνησε η θητεία του Γκράντι.

Ταυτόχρονα, έχει μειωθεί η χρηματοδότηση του Οργανισμού αυτό τον χρόνο καθώς μεγάλοι χορηγοί όπως οι ΗΠΑ έχουν κάνει περικοπές και άλλοι δυτικοί δωρητές έχουν μεταφέρει τη χρηματοδότησή τους στον τομέα της άμυνας.

Για την θέση αυτή υπήρχαν περί τους 12 υποψήφιοι, περιλαμβανομένων αρκετών πολιτικών καθώς και ενός στελέχους του ΙΚΕΑ, ενός γιατρού επειγόντων περιστατικών και μιας τηλεοπτικής προσωπικότητας.

Περισσότεροι από τους μισούς ήταν από την Ευρώπη τηρώντας την παράδοση του οργανισμού που εδρεύει στη Γενεύη ότι ο επικεφαλής του θα προέρχεται από τις μεγαλύτερες δωρήτριες χώρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

