Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, με την περιοχή που ελέγχεται σήμερα από το Κίεβο να περνά υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Εθνοφρουράς, όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

«Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να προκύψει μόνο μετά την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

«Αν όχι μέσω διαπραγματεύσεων, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα περάσει υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οτιδήποτε άλλο θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από αυτό», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος ολόκληρη την περιοχή του Λουγκάνσκ και περίπου το 80% της περιοχής του Ντονέτσκ, αν και το Κίεβο εξακολουθεί να κρατά αρκετές μεγάλες και βαριά οχυρωμένες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Η Kommersant ανέφερε επίσης ότι ο Ουσάκοφ είπε σε συνέντευξή του ότι, στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου, είναι πιθανό μόνο η ρωσική Εθνοφρουρά Rosgvardiya να αναπτυχθεί στα τμήματα του Ντονμπάς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ουκρανικό έλεγχο. Δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός θα απουσιάζει από αυτές τις περιοχές.

Αναφέρθηκε ότι είπε: «Είναι απολύτως πιθανό να μην υπάρχουν στρατεύματα εκεί, ούτε ρωσικά ούτε ουκρανικά. Αλλά θα υπάρχει η ρωσική εθνοφρουρά, η αστυνομία μας, ό,τι είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της τάξης και την οργάνωση της ζωής».

Η ρωσική εθνοφρουρά είναι μια δύναμη εσωτερικών στρατευμάτων στρατιωτικού τύπου, περίπου 400.000 ανδρών. Αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία από τα πρώτα στάδια του πολέμου το 2022 και περιλαμβάνουν ορισμένες μονάδες από την Τσετσενία που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία στην Ουκρανία.

Το 2023, η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην εθνοφρουρά να αποκτά και να χρησιμοποιεί βαρέα όπλα, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και πυροβολικού.

