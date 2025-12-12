Πολωνία: Εισήλθαν δεκάδες μετανάστες μέσω κρυφής σήραγγας από τη Λευκορωσία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Βαρσοβία κατηγορεί το Μινσκ και τη Μόσχα ότι συνωμοτούν για να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία, ενθαρρύνοντας ανθρώπους, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, να διασχίσουν τα σύνορα.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 17:05

 Περισσότεροι από 180 μετανάστες εισήλθαν στην Πολωνία μέσω κρυφής σήραγγας σε δάσος στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσαν σήμερα συνοριοφύλακες.

Περίπου 130 απ' αυτούς τέθηκαν υπό κράτηση στην Πολωνία, αφότου ανακαλύφθηκε το πέρασμα, αλλά οι υπόλοιποι καταζητούνται, δήλωσε σε ανακοίνωση η πολωνική συνοριοφυλακή.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τη σήραγγα, με ύψος μόλις 1,5 μέτρου, για τη στήριξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι και μεταλλικές ράβδοι.

Η Πολωνία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της με τη Λευκορωσία από το 2021.

Έχει κατηγορήσει τη Λευκορωσία και τη Μόσχα, σύμμαχο του Μινσκ, ότι συνωμοτούν για να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία ενθαρρύνοντας ανθρώπους, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, να διασχίσουν τα σύνορα.

Η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν κατ’ επανάληψη αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Η συνοριοφυλακή δήλωσε ότι επρόκειτο για την τέταρτη σήραγγα που ανακάλυψε φέτος στην περιοχή Ποντλάσκιε.

Φρουροί έθεσαν υπό κράτηση έναν 69χρονο Πολωνό και έναν 49χρονο Λιθουανό που είχαν φθάσει στην περιοχή για να παραλάβουν τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η «κρυμμένη είσοδος στο δάσος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από τον συνοριακό φράκτη, στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από τον φράχτη στην πολωνική πλευρά», δήλωσε η συνοριοφυλακή.

Αξιωματικοί χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά συστήματα για να δουν πόσοι άνθρωποι πέρασαν, ενώ ο στρατός και η αστυνομία συμμετέχουν στις έρευνες για τους μετανάστες που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, ανέφερε η συνοριοφυλακή.

Η Πολωνία άρχισε την κατασκευή του συνοριακού της φράχτη, μήκους 180 χιλιομέτρων, το 2022.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

