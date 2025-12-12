Τουρκία: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Για τις 9 Μαρτίου 2026, στις 10 π.μ., ορίστηκε η πρώτη δικάσιμος με κατηγορούμενο τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για τον Ιμάμογλου ζητείται ποινή κάθειρξης έως και 2.352 έτη για υποθέσεις διαφθοράς, ενώ μαζί του παραπέμπονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 105 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Το δικαστήριο όρισε τη μέγιστη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας σε 4.600 ημέρες, δηλαδή περίπου 12,5 χρόνια.

Μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης συνέταξε ένα ογκώδες κατηγορητήριο εις βάρος του δημάρχου, συνεργατών του και συγγενών τους, καθώς και επιχειρηματιών που είχαν αναλάβει εργολαβικά την εκτέλεση υπηρεσιών στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Στο κείμενο των άνω των 3.700 σελίδων, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης περιγράφεται ως «ιδρυτής και ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης» και ζητείται η ποινική δίωξή του για 142 ξεχωριστές πράξεις.

Το κατηγορητήριο, στο οποίο περιλαμβάνονται συνολικά 402 πρόσωπα ως ύποπτοι, διαβιβάστηκε στο 40ό Μεικτό Κακουργιοδικείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έκανε δεκτή τη δικογραφία. Με την ίδια πράξη, το δικαστήριο εξέτασε εκ νέου το καθεστώς κράτησης και αποφάσισε τη συνέχιση της προφυλάκισης για όλους τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Το δικαστήριο ζήτησε, επίσης, να προετοιμαστεί ειδική αίθουσα ακροατηρίων στον χώρο των φυλακών της Σηλυβρίας, όπου θα διεξαχθούν οι συνεδρίες του δικαστηρίου για την πολύκροτη υπόθεση.

