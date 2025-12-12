Η Ε.Ε. παγώνει επ' αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την Παρασκευή συμφωνία για το απεριόριστο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας που διατηρούνται στην Ευρώπη, αφαιρώντας ένα μεγάλο εμπόδιο στη χρήση των πόρων για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να παγώσουν 210 δισ. ευρώ σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για όσο διάστημα χρειαστεί, αντί να ψηφίζεται κάθε έξι μήνες η παράταση του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό αφαιρεί τον κίνδυνο χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες έχουν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, να αρνηθούν κάποια στιγμή να παρατείνουν το πάγωμα, αναγκάζοντας την ΕΕ να επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία.

Η κίνηση έχει στόχο να πείσει το Βέλγιο να στηρίξει το σχέδιο της Ε.Ε. να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για τη χορήγηση δανείου έως 165 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του στρατιωτικού και του πολιτικού προϋπολογισμού της τα έτη 2026 και 2027.

Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις στον Κίεβο για τον πόλεμο.

Οι ηγέτες της ΕΕ – το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – πρόκειται να συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του δανείου και να επιλύσουν τα εναπομείναντα προβλήματα, τα οποία περιλαμβάνουν εγγυήσεις από όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ προς το Βέλγιο ότι δεν θα επωμιστεί μόνο του το κόστος σε περίπτωση που μια αγωγή της Μόσχας αποδειχθεί επιτυχής.

Πριν από αυτό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί το Βερολίνο για συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς τη Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχουν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση.

Η Γερμανία δεν βλέπει εναλλακτική στο δάνειο αποζημιώσεων και θα παρέχει εγγυήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Η Υπουργός Οικονομικών της Δανίας, Στεφάνι Λόσε, της οποίας η χώρα ασκεί την περιστρεφόμενη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «υπάρχουν ακόμη κάποιες ανησυχίες» που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά «ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντόμπροφσκις, δήλωσε ότι συντάσσονται ισχυρές εγγυήσεις για το Βέλγιο.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μήνυσε τη Euroclear

Αγωγή στη Μόσχα κατά της Euroclear κατέθεσε η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας για τη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα αμφισβητήσει τα σχέδια της Ευρώπης στο πάγωμα κεφαλαίων και τίτλων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σήμερα Παρασκευή (12/12) η κεντρική δήλωσε ότι η Euroclear, η οποία κατέχει 185 δισ. ευρώ από τα 210 δισ. ευρώ των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί από την Ευρώπη, «κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση σε κεφάλαια και τίτλους που ανήκουν στην Τράπεζα της Ρωσίας» μέσω «παράνομων ενεργειών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κανένα δικαστήριο εκτός Ε.Ε. δεν έχει δικαιοδοσία επί της υπόθεσης, ωστόσο η Τράπεζα της Ρωσίας από τη μεριά της θα αμφισβητήσει «άνευ όρων» τις προσπάθειες να παγώσουν τα περιουσιακά της στοιχεία μέσω διεθνών δικαστηρίων τόσο σε «φιλικές όσο και σε εχθρικές χώρες».

Ζητάει αποζημίωση με βάση «το ποσό των δεσμευμένων κεφαλαίων της Τράπεζας της Ρωσίας, την αξία των δεσμευμένων τίτλων και την απώλεια των αναμενόμενων κερδών», δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσει «όλους τους διαθέσιμους νομικούς και άλλους μηχανισμούς για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της» εάν τα ευρωπαϊκά σχέδια για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας προχωρήσουν.