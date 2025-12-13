Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν είναι μακριά

Την ελπίδα ότι θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένα σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, εξέφρασε ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το Reuters, η δήλωση αυτή έγινε έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας επίσης ότι η «η ειρήνη δεν είναι μακριά».

Ερντογάν και Πούτιν συναντήθηκαν χθες Παρασκευή (12/12) στο Τουρκμενιστάν και αξιολόγησαν τις «ολοκληρωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Ερντογάν, με την Τουρκία να επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτές.

«Μετά από τη συνάντηση με τον Πούτιν, ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ειρηνευτικό σχέδιο και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ. Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε αυτό», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν.

Ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι μια εν μέρει εκεχειρία στον πόλεμο, με έμφαση ιδίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια, θα μπορούσε να είναι επωφελής.

«Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα βλάψει μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε ο Ερντογάν σε σχόλια που δημοσίευσε το γραφείο του σήμερα Σάββατο.

«Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

Χθες η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο λιμάνια της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα πλοίο που μετέφερε προμήθειες τροφίμων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και έναν πλοιοκτήτη, λίγες ημέρες μετά την απειλή της Μόσχας να αποκόψει την Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα.