Δυτική Όχθη: 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ισραηλινοί στρατιώτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της πόλης και άρχισαν να πυροβολούν «αδιακρίτως».

Δυτική Όχθη: 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 21:11

Ένας 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια εφόδου τους στην πόλη Τουκούα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ισραηλινοί στρατιώτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της πόλης και άρχισαν να πυροβολούν «αδιακρίτως». Μια από τις σφαίρες τραυμάτισε θανάσιμα τον Αμάρ Γιάσερ Σαμπάχ στο στήθος, αναφέρει το ρεπορτάζ του WAFA. Ο 16χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, αλλά έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η βία κλιμακώθηκε στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει εδώ και δυο μήνες στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

