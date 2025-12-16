#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ουγγαρία: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για παράδοση 400 εκ. κυβικών μέτρων LNG ετησίως

Η νέα συμφωνία μεταξύ της Chevron και της ουγγρικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας MVM προβλέπει την παράδοση 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ουγγαρία: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για παράδοση 400 εκ. κυβικών μέτρων LNG ετησίως

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 18:41

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή πενταετούς σύμβασης προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron, αλλά ως χώρα-μέλος της ΕΕ θα συνεχίσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για τον εφοδιασμό της με ορυκτά καύσιμα.

Η νέα συμφωνία μεταξύ της Chevron και της ουγγρικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας MVM προβλέπει την παράδοση 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου.

Με τον υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντάνλι, δίπλα του, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε τη νέα «χρυσή εποχή» ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η χώρα αυτή της Κεντρικής Ευρώπης με 9,5 εκατομμύρια κατοίκους παραμένει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στενότερος εταίρος του Κρεμλίνου, παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται στις εκκλήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσει την εξάρτησή της από τη Μόσχα για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.

Τον περασμένο μήνα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δεσμεύτηκε να συνεχίσει να εισάγει ρωσικούς υδρογονάνθρακες κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά το σχέδιο της ΕΕ να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2027.

Τους τελευταίους μήνες, η MVM έχει υπογράψει συμβάσεις με τη Shell (Ηνωμένο Βασίλειο), την Engie (Γαλλία) και την SOCAR (Αζερμπαϊτζάν).

Χάρη στη συμφωνία με την Chevron, αυτές οι συμβάσεις θα πρέπει να επιτρέψουν στην Ουγγαρία να εισάγει 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από μη ρωσικές πηγές.

Ωστόσο, η 15ετής σύμβαση που υπέγραψε η Ουγγαρία με τη ρωσική εταιρεία Gazprom προβλέπει προμήθεια 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως έως το 2036. Αυτό προστίθεται σε άλλες συμφωνίες προμήθειας που έχουν συναφθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επτά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου είχαν φτάσει στην Ουγγαρία στα τέλη Νοεμβρίου. Πέρυσι, η Ουγγαρία κατανάλωσε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ορμπαν: «Παράνομο» ένα επ' αόριστον πάγωμα ρωσικών assets

Πολωνία: Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας είναι πιο κοντά στη Μόσχα παρά στις Βρυξέλλες

Παπασταύρου: Να διασφαλιστεί ότι το αέριο μέσω TurkStream δεν είναι ρωσικό

Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», δηλώνει η κυβέρνηση Ορμπαν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο