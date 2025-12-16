Προσωπάρχης Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», δήλωσε η προσωπάρχης του Αμερικανού προέδρου σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Vanity Fair, το οποίο η ίδια χαρακτήρισε μετά τη δημοσίευσή του ως ένα «ανέντιμα προκατειλημμένο άρθρο».

Η Σούζι Γουάιλς, κομβικής σημασίας πρόσωπο στην προεκλογική εκστρατεία και τώρα στην κυβέρνηση, έδωσε σειρά συνεντεύξεων στο αμερικανικό περιοδικό, που αποτελούν το κεντρικό θέμα ενός μακροσκελούς άρθρου αφιερωμένου στον στενό κύκλο του προέδρου.

Σε αυτό, εκθέτει τη γνώμη της, όχι πάντα κολακευτική, για τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Αλλά προφανώς τα σχόλιά της για τον Τραμπ είναι αυτά που έχουν προκαλέσει αναταραχή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δισεκατομμυριούχος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρόλο που δεν πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ, με την έννοια ότι «ενεργεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, απολύτως, τίποτα».

H Γουάιλς εκτιμά πως είναι «κάπως ειδική» στο θέμα, καθώς αναφέρεται στον πατέρα της, έναν διάσημο αμερικανικό ποδοσφαιριστή και αθλητικό σχολιαστή που είχε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού.

Αντιδρώντας στο δημοσίευμα σήμερα, η Γουάιλς κατήγγειλε στο X «ένα προκατειλημμένο και ανέντιμο άρθρο» που σκιαγραφεί «ένα χαοτικό και αρνητικό πορτρέτο» του προέδρου και της ομάδας του. Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει πιο υπέροχη και πιστή σύμβουλο από τη Σούζι», αντέδρασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η προσωπάρχης - ένας διακριτικός αλλά εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας ρόλος στην αμερικανική πολιτική - αμφισβήτησε επίσης τις νομικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, είπε εμπιστευτικά ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ για αυτή την εκστρατεία εκδίκησης, αναφερόμενη σε μια «άτυπη συμφωνία ότι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών (θα σταματούσε) πριν από τους πρώτους τρεις μήνες» της δεύτερης θητείας του.

Η Γουάιλς δήλωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος το 2028, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα, αλλά ότι αναφέρει τακτικά το θέμα επειδή «τον διασκεδάζει» και «τρελαίνει τον κόσμο».

Η ίδια επέκρινε επίσης την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης του Τζέφρι Έπστιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στενούς δεσμούς στο παρελθόν.

«Έπραξε εντελώς λανθασμένα κρίνοντας ότι αυτό ενδιαφέρει μόνο μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», ενώ πολλοί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτό το θέμα, υποστήριξε η Σούζι Γουάιλς.

Όταν ρωτήθηκε για την πολιτική μεταστροφή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, από επικριτή σε υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, η Γουάιλς πιστεύει ότι «η μεταστροφή του ήταν λίγο πιο πολιτική» από αυτή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, συσπειρώθηκε πραγματικά στον Αμερικανό πρόεδρο από πεποίθηση.

Ο Βανς και ο Ρούμπιο παρουσιάζονται συχνά ως αντίπαλοι στην κούρσα για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ