Σάντσεθ: «Ιστορικό λάθος» η απόφαση της Κομισιόν για τα βενζινοκίνητα οχήματα

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανατρέψει την προηγούμενη απόλυτη θέση της περί κατάργησης της παραγωγής νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035, αποτελεί ένα «ιστορικό λάθος», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο Πέδρο Σάντσεθ ηγείται μιας αριστερής κυβέρνησης συνασπισμού μειοψηφίας που στηρίζει πράσινες πολιτικές εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ των 27.

Χθες Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για την άρση της απαγόρευσης αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έπειτα από πιέσεις από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ΕΕ από τις πράσινες πολιτικές της τα τελευταία χρόνια.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε πακέτο μέτρων στήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά τη μετάβασή της στην «καθαρή κινητικότητα», με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ έως το 2050.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η αναθεώρηση του στόχου για την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035. Αντί για απόλυτη απαγόρευση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών κατά 90%, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω χαμηλών εκπομπών ορυκτών ή εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για συνέχιση της χρήσης υβριδικών και συμβατικών κινητήρων, πέραν των ηλεκτρικών και υδρογόνου.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επισημάνει χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, ζητώντας χαλαρότερους στόχους για τις εκπομπές και χαμηλότερα πρόστιμα για τη μη ολοκλήρωσή τους.

«Αυτό που εγκρίθηκε χθες είναι ένα ιστορικό λάθος για την Ευρώπη, επειδή η ανταγωνιστικότητα διασφαλίζεται από τη βιωσιμότητα - όχι από την αποδυνάμωση των δεσμεύσεών μας για το κλίμα», δήλωσε ο Σάντσεθ σε εκδήλωση στη Μαδρίτη για την προώθηση ενός προτεινόμενου «κρατικού συμφώνου» με όλα τα πολιτικά κόμματα σε απάντηση στην κλιματική κρίση.

«Το κλίμα είναι το ταμπλό στο οποίο παίζονται όλα τα άλλα παιχνίδια», πρόσθεσε.

Το υπό συζήτηση ισπανικό «κρατικό σύμφωνο» θα περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιών, περιοχές «κλιματικών καταφυγίων» στις μεγάλες πόλεις κατά τη διάρκεια καύσωνα, νέες υποδομές ύδρευσης για τον μετριασμό των πλημμυρών και νέους εργατικούς νόμους για την προστασία των εργαζομένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

