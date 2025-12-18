Τραμπ: Υπόσχεται «οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος»

Διάγγελμα στον αμερικανικό λαό απηύθυνε στις 04:00 ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες της κυβέρνησής του, ενώ ανέπτυξε μερικά από τα σχέδια της επόμενης χρονιάς.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ επικέντρωσε μεγάλο μέρος της κριτικής του στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον για οικονομική αδράνεια, υψηλή ανεργία, αυξημένη τιμή καυσίμων και προβλήματα με την μετανάστευση. «Όταν ανέλαβα, κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω», τόνισε.

Παρά τις επικρίσεις, ο Τραμπ επεσήμανε κάποιες θετικές οικονομικές ενδείξεις, όπως μείωση τιμών σε βενζίνη, αυτοκίνητα και ξενοδοχεία, ενώ υποσχέθηκε τη δημιουργία 1.600 νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην άμεση πολιτική για τη στέγαση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, και στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

Κατά την τοποθέτησή του υποσχέθηκε στους Αμερικανούς στρατιωτικούς πως θα λάβουν πριμ ύψους 1.776 δολαρίων.

Το ποσό αυτό παραπέμπει στην ημερομηνία της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που εορτάζουν το επόμενο έτος την επέτειο 250 χρόνων από ιδρύσεως κράτους.

“Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί». τόνισε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι πιστεύει πως περισσότεροι Αμερικανοί θα τον υποστήριζαν αν καταλάβαιναν πλήρως το έργο του.

Προσπάθησε να φορτώσει τις ευθύνες για τον υψηλό πληθωρισμό στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ενώ τόνισε ότι η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια ενίσχυσης, υποσχόμενος στους Αμερικανούς «οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο επόμενος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) θα είναι κάποιος που πιστεύει έντονα στη μείωση των επιτοκίων και σύντομα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ.

Στέγαση και μετανάστευση

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει «τις πιο επιθετικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της στέγασης στην ιστορία των ΗΠΑ» και επανέλαβε τα επιτεύγματά του στη μετανάστευση, με έμφαση στη φύλαξη των συνόρων και την απέλαση παραβατών.

Σύγκριση με Μπάιντεν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε τουλάχιστον έξι φορές στον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον για «χάος» στη μετανάστευση, την οικονομία και τις διεθνείς υποθέσεις. Η ομιλία συνδύαζε υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα του Τραμπ με έμμεση αναγνώριση των ανησυχιών των ψηφοφόρων.

Πηγή: Associated Press, ertnews.gr