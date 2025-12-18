Φον ντερ Λάιεν: Δεν φεύγω από τη Σύνοδο χωρίς λύση για Ουκρανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο χορήγησης δισεκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά που χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία, σε μια συνάντηση που θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για τη δύναμή της ως ομάδας, μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι είναι αδύναμοι.

Οπως θυμίζει το Reuters, η ΕΕ θεωρεί τον πόλεμο της Ρωσίας ως απειλή για την ασφάλειά της και θέλει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία και να την υποστηρίζει στον αγώνα της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία βρίσκονται κυρίως στο Βέλγιο, για να εξασφαλίσει ένα τεράστιο δάνειο προς το Κίεβο, αλλά το Βέλγιο ανησυχεί ότι το σχέδιο δεν είναι νομικά άρτιο, ενώ και άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, έχουν εκφράσει ανησυχίες.

Οι ηγέτες της ΕΕ που έφτασαν στη σύνοδο κορυφής δήλωσαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια λύση.

«Τώρα έχουμε μια απλή επιλογή: είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο. Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Αυτή είναι δική μας απόφαση και μόνο δική μας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι δεν θα φύγει από τη σύνοδο κορυφής χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετέχει αυτοπροσώπως στη σύνοδο κορυφής. Αρχικά είχε προβλεφθεί να συμμετάσχει μέσω βιντεοκλήσης, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα φύση της κατάστασης, όπως την αντιλαμβάνεται το Κίεβο.

Το Βέλγιο ζητά περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την κατανομή κινδύνου

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ δήλωσε στο κοινοβούλιο της χώρας του ότι δεν έχει δει ακόμη εγγυήσεις που να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του σχετικά με τους νομικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας και ότι τα σχέδια χρηματοδότησης εξακολουθούν να αλλάζουν «καθώς μιλάμε».

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία είναι παράνομα και επιφύλαξε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Αυτή την εβδομάδα κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα, ζητώντας αποζημίωση ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Euroclear.

Χωρίς την οικονομική βοήθεια της ΕΕ, η Ουκρανία θα εξαντλήσει τα χρήματά της το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους και πιθανότατα θα χάσει τον πόλεμο από τη Ρωσία, κάτι που η ΕΕ φοβάται ότι θα φέρει πιο κοντά την απειλή ρωσικής επιθετικότητας εναντίον της.

«Θα είχε επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της Ευρώπης και θα υπογράμμιζε ότι είμαστε τόσο αδύναμοι όσο ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Το δάνειο αποζημίωσης είναι η «μοναδική επιλογή»

Μία από τις επιλογές χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι η ΕΕ να δανειστεί το απαιτούμενο ποσό με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ και στη συνέχεια να δανείσει τα χρήματα στην Ουκρανία, αλλά μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε ομοφωνία μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ και η φιλική προς τη Μόσχα Ουγγαρία έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν κάθε πρόθυμη χώρα της ΕΕ να συγκεντρώσει η ίδια χρήματα από την αγορά και να τα μεταβιβάσει στο Κίεβο, αλλά αυτό θα σήμαινε αύξηση των ήδη υψηλών επιπέδων χρέους και ελλείμματος και έλλειψη μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής ασφάλειας για την Ουκρανία.

Διπλωμάτες δήλωσαν ότι η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι επομένως στην πράξη «η μόνη επιλογή» και προτιμώμενη από τις περισσότερες χώρες, διότι εξασφαλίζει ένα μεγάλο ποσό για την Ουκρανία χωρίς να αυξάνει το εθνικό χρέος ή να απαιτεί άμεση δημοσιονομική προσπάθεια.

Ωστόσο, για να το χρησιμοποιήσουν, οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει πρώτα να πείσουν το Βέλγιο, το οποίο κατέχει 185 δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 210 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν παγώσει στην Ευρώπη, ότι δεν θα το αφήσουν μόνο του να πληρώσει τον λογαριασμό, αν η Ρωσία κερδίσει τη δίκη στα διεθνή δικαστήρια σχετικά με το σχέδιο.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι πρόθυμες να δώσουν τέτοιες εγγυήσεις. Ωστόσο, ο De Wever υποστηρίζει ότι επειδή η αποζημίωση που θα επιδικαστεί στη Ρωσία σε περίπτωση επιτυχούς δικαστικής διαδικασίας θα μπορούσε να υπερβεί κατά πολύ το ποσό που κατέχει το Βέλγιο και η δίκη θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, χρειάζεται ουσιαστικά μια λευκή επιταγή από άλλα κράτη για αόριστο χρονικό διάστημα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των ηγετών σήμερα θα επικεντρωθούν στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των εγγυήσεων σε μια μορφή που θα είναι αποδεκτή και από άλλες χώρες της ΕΕ, ανέφεραν διπλωμάτες, τονίζοντας ότι θα βρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Δεν πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου μπορούμε να πάρουμε διαφορετικούς δρόμους την Παρασκευή χωρίς να έχουμε καταλήξει σε τίποτα», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

«Έτσι, μια λύση θα είναι διαθέσιμη την Παρασκευή το πρωί».

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ δήλωσε ότι αναμένει οι συνομιλίες μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας να καταλήξουν σε συμφωνία με την υποστήριξη του Βελγίου.

Πρόσθεσε ότι κατανοεί το αίτημα του πρωθυπουργού του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ για κατανομή του κινδύνου από τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Κάλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξετάσει τις ανησυχίες του Βελγίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξετάσει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει το Βέλγιο σχετικά με τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, τα οποία βρίσκονται κυρίως στις Βρυξέλλες, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα (Πέμπτη) η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Ελπίζω λοιπόν να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Ζελένσκι: Καθ' οδόν προς ΗΠΑ οι Ουκρανοί διαπραγματευτές

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη βρίσκονται καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδιάζουν να συναντηθούν με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα την Παρασκευή και το Σάββατο, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε στους δημοσιογράφους -σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp- ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν τελικές συμφωνημένες προτάσεις ειρήνης, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τους εταίρους να ενισχύσουν την Ουκρανία σε περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί να σταματήσει τον πόλεμο.