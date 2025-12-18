#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
H Δανία αποδίδει δύο κυβερνοεπιθέσεις σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος

Η κυβέρνηση θα καλέσει για εξηγήσεις τον Ρώσο πρεσβευτή, δήλωσε ο Τρολς Λουντ Πούλσεν.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 20:42

Η κυβέρνηση της Δανίας αποδίδει δύο κυβερνοεπιθέσεις, η μια κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών τον Νοέμβριο και η άλλη εναντίον ενός εργοστασίου επεξεργασίας νερού στα τέλη του 2024 σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, ανακοίνωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας.

Η κυβέρνηση θα καλέσει για εξηγήσεις τον Ρώσο πρεσβευτή, διευκρίνισε ο Τρολς Λουντ Πούλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Αγωγοί ύδρευσης είχαν εκραγεί μετά την κυβερνοεπίθεση στα τέλη του 2024 και νοικοκυριά επλήγησαν, σύμφωνα με τον υπουργό.

Την παραμονή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στη Δανία, οι ιστότοποι αρκετών πολιτικών κομμάτων, δήμων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και η ιστοσελίδα μιας εταιρίας του αμυντικού τομέα είχαν γίνει μη προσβάσιμοι εξαιτίας μιας κυβερνοεπίθεσης την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερ.

"Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό", διευκρίνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (FE) Τόμας Αρένκιλ, σχετικά με την απόδοση ευθύνης για τις δύο επιθέσεις. "Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ σίγουροι πως πρόκειται για φιλορωσικές ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος".

"Πήραμε πολλές πρωτοβουλίες και θα πάρουμε και άλλες, καθώς ο τρόπος δράσης της Ρωσίας είναι εντελώς απαράδεκτος", πρόσθεσε από την πλευρά του ο Λουντ Πούλσεν.

Η κυβέρνηση προτίθεται κυρίως να δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο κυβερνοεπιτήρησης και ένα διαδικτυακό κέντρο επιχειρήσεων.

"Είναι πολύ σοβαρό να μπορούμε να αποδώσουμε τις επιθέσεις στο ρωσικό κράτος. Ότι αυτοί δεν είναι απλώς συμπαθούντες, αλλά μια ομάδα που συνδέεται απευθείας με το ρωσικό κράτος. Αυτό υπογραμμίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή", υπογράμμισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Τόρστεν Σακ Πέντερσεν στη δημόσια τηλεόραση DR.

"Δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου, δεν είμαστε σε ειρήνη, αλλά είμαστε σε υβριδικό πόλεμο", τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

