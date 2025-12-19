#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρώτη εμπορική συναλλαγή Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν μετά από τρεις δεκαετίες πολέμων

Τρένο που μετέφερε 1.300 τόνους βενζίνης παραγωγής Αζερμπαϊτζάν έφτασε στην Αρμενία μέσω Γεωργίας, στην πρώτη εμπορική και οικονομική συναλλαγή μεταξύ των δύο όμορων χωρών μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Πρώτη εμπορική συναλλαγή Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν μετά από τρεις δεκαετίες πολέμων

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 17:17

Αζέρικα καύσιμα εισήλθαν στην Αρμενία, στην πρώτη εμπορική συναλλαγή ύστερα από πάνω από τρεις δεκαετίες πολέμων μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας, χαιρετίζοντας το γεγονός ως ένα ιστορικό βήμα προς την επίλυση αυτής της σύγκρουσης.

Ένα τρένο που μετέφερε 1.300 τόνους βενζίνης παραγωγής Αζερμπαϊτζάν έφτασε στην Αρμενία μέσω Γεωργίας, δήλωσε ο Αρμένιος υπουργός Γκεβόργκ Παπογιάν.

«Είναι πιθανώς η πρώτη εμπορική και οικονομική συναλλαγή μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο από τότε που εγκαθιδρύθηκε η ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και από την ανεξαρτησία τους» στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έγραψε ο Παπογιάν στο Facebook.

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες συγκρούστηκαν δύο φορές για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, πριν το Μπακού ανακτήσει τον έλεγχο του αυτονομιστικού θύλακα το 2023, πυροδοτώντας την έξοδο 100.000 Αρμενίων που ζούσαν εκεί.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν τον Μάρτιο στο κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και υπέγραψαν τον Αύγουστο ένα σχέδιο συμφωνίας στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας, και οι δύο χώρες δεσμεύονται να «σταματήσουν οριστικά κάθε σύγκρουση».

Τον Οκτώβριο, ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγεφ ήρε όλους τους περιορισμούς στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων προς την Αρμενία.

Η αρμενική κυβέρνηση χαιρέτισε αυτή τη συμφωνία ως «σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματιστήριο: Το rebalancing εκτόξευσε τον τζίρο

Ποια αμοιβαία κεφάλαια μοίρασαν φέτος αποδόσεις έως 50%

Πώς θα γίνονται οι απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο

Βοήθεια στην Ουκρανία: Πώς η ΕΕ έσωσε το κύρος και τις διαδικασίες της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο