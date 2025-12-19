Ρούμπιο: Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για συμφωνία ειρήνευσης στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν, προσθέτοντας ότι έχει υπάρξει πρόοδος αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που απομένουν στο τέλος είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο είπε ότι στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι η περιφερειακή σταθερότητα και το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν τον Μαδούρο νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας.