TikTok-ByteDance: Κοντράρει τη Meta με ετήσια κέρδη άνω των $50 δισ.

Η ηγέτιδα κινεζική εταιρεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ByteDance αναμένεται να σημειώσει κέρδη περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ολοκληρώνοντας μια χρονιά ρεκόρ στην οποία κατέγραψε σημαντική διείσδυση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε νέες αγορές.

Η μητρική εταιρεία του TikTok, με έδρα το Πεκίνο, συγκέντρωσε καθαρά κέρδη περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους, ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας. Έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο της για το 2025, σημειώνουν, με αποτέλεσμα να πλησιάζει τις επιδόσεις της αμερικανικής ανταγωνίστριας Meta Platforms, η οποία προβλέπεται να γράψει κέρδη περί τα 60 δισ. δολάρια φέτος.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ηγήθηκε προσπάθειας για απαγόρευση του TikTok, κινεζικής ιδιοκτησίας, επικαλούμενη ανησυχίες για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Η ByteDance ολοκληρώνει το σχέδιό της για απόσχιση της υπηρεσίας βίντεο στις ΗΠΑ, κάτι που θα διασφαλίσει την επιβίωση της πλατφόρμας χαλαρώνοντας παράλληλα τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας.

Ο Shou Chew, διευθύνων σύμβουλος της TikTok, δήλωσε ότι η ByteDance υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Oracle, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που έλαβε υπόψη το Bloomberg. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ακόμη δηλώσει εάν θα εγκρίνουν τη συναλλαγή - βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η συμφωνία.

Παρά τον έλεγχο της Ουάσιγκτον, το TikTok έχει επεκταθεί παγκοσμίως με γοργούς ρυθμούς, προωθώντας προωθήσει δυναμικά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις αγορές μέσω livestream, σε συνεργασία και με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon.

Δεν είναι σαφές πόσο αυξήθηκαν τα έσοδα της ByteDance φέτος. Η εταιρεία είχε στοχεύσει σε αύξηση περίπου 20% στις πωλήσεις το 2025, φτάνοντας τα 186 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αύξηση εσόδων θα φέρει τον κινεζικό ηγέτη του διαδικτύου λίγο κάτω από τα προβλεπόμενα έσοδα της Meta, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 200 δισ. δολάρια φέτος. Η ByteDance δηλώνει ότι έχει περισσότερους από 4 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες για τη σουίτα εφαρμογών της, επίσης στο ίδιο επίπεδο με της Meta.

Το Vision Fund της SoftBank επανεκτίμησε την εταιρεία σε πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης παρουσίας της στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η Fidelity Investments και η T. Rowe Price έχουν επίσης αναβαθμίσει την ByteDance, αποτιμώντας την σε πάνω από 410 δισεκατομμύρια δολάρια και 450 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, κινεζική επενδυτική εταιρεία αγόρασε πακέτο μετοχών της ByteDance σε αποτίμηση 480 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από τα πρόσφατα επίπεδα, ένδειξη ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η αποτίμηση της Meta είναι περίπου 1,7 τρισ. δολάρια, η έκτη υψηλότερη στον κόσμο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της ByteDance πιθανώς είναι πιο αργή απ' ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει μείωση της κατανάλωσης και των διαφημιστικών δαπανών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.