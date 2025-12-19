Bέμπερ: Στο τέλος η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια μέρα θα χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηρίξει την Ουκρανία, ακόμα και αν οι ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν να το κάνουν στη χθεσινή σύνοδο, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, σε συνέντευξή του στο Politico.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για την αποπληρωμή της καταστροφής που προκάλεσε η Ρωσία», είπε ο Βέμπερ, προσθέτοντας ότι τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανείων της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Την Πέμπτη το βράδυ, οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν το Βέλγιο, το οποίο κατέχει τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, να τα χρησιμοποιήσει για να στείλει κεφάλαια στην Ουκρανία για τη στήριξη της πολεμικής προσπάθειας. Αντ’ αυτού, οι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα έκτακτο εφεδρικό σχέδιο που βασίζεται στο κοινό χρέος της ΕΕ, με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία να μην συμμετέχουν.

Eρωτώμενος εάν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του δανείου των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία που συμφώνησαν οι ηγέτες, ώστε οι πρωτεύουσες να μην επωμιστούν το κόστος, και ο Βέμπερ απάντησε: «Αυτή είναι η δική μου αντίληψη, ότι τελικά, στο τέλος, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για όσα έκανε στην Ουκρανία».

Όπως επισημαίνει το Politico, οι ΗΠΑ είχαν πιέσει πριν τη σύνοδο τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επειδή η Ουάσινγκτον ήθελε να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων για χρηματοδότηση έργων ανοικοδόμησης.

Ο Βέμπερ δήλωσε ότι αυτή η επιλογή είναι εντελώς «εκτός συζήτησης».

«Η ιδέα των Αμερικανών να χρησιμοποιήσουν 100 δισ. ευρώ για εκείνους και να χρησιμοποιήσουν 100 δισ. ευρώ για τη Ρωσία δεν πρόκειται να περάσει» είπε.