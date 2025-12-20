To Κίεβο λέει πως έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν τη ρωσική πετρελαϊκή εξέδρα Filanovsky, που ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό Lukoil, καθώς και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού που έκανε περιπολίες κοντά στην εξέδρα, στην Κασπία Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με drones μεγάλης εμβέλειας, με στόχο στρατηγικές υποδομές που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη επίθεση σε υποδομές πετρελαίου στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας, η οποία τους τελευταίους μήνες εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας. Προηγούμενες επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει διακοπή της παραγωγής σε σημαντικά πεδία του Καρς και Filanovsky.

Σε ξεχωριστή αλλά σχετική εξέλιξη, η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με drones που επεκτείνονται σε θαλάσσιες ζώνες όπου δρα η Ρωσία.