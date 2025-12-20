#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

To Κίεβο λέει πως έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία

Επιθέσεις με ουκρανικά drones σε εξέδρα της Lukoil και σε περιπολικό σκάφος της Ρωσίας που έπλεε στην Κασπία Θάλασσα.

To Κίεβο λέει πως έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 09:49

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν τη ρωσική πετρελαϊκή εξέδρα Filanovsky, που ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό Lukoil, καθώς και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού που έκανε περιπολίες κοντά στην εξέδρα, στην Κασπία Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με drones μεγάλης εμβέλειας, με στόχο στρατηγικές υποδομές που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη επίθεση σε υποδομές πετρελαίου στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες. 

Η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας, η οποία τους τελευταίους μήνες εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας. Προηγούμενες επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει διακοπή της παραγωγής σε σημαντικά πεδία του Καρς και Filanovsky.

Σε ξεχωριστή αλλά σχετική εξέλιξη, η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με drones που επεκτείνονται σε θαλάσσιες ζώνες όπου δρα η Ρωσία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χτύπημα σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

Μυστήριο με τον θάνατο αντιπροσώπου σερβικής εταιρείας όπλων στη Μόσχα

Στις ΗΠΑ ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Επεσε και το Σεβέρσκ στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο