Ζελένσκι: Η Ουάσιγκτον πρότεινε συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας στο Μαϊάμι

Η Ουάσιγκτον «πρότεινε μια μορφή, εξ όσων γνωρίζω, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να παραστούν και ότι «θα είχε νόημα να υπάρξει μια τέτοια κοινή συνάντηση (…) αφού ενημερωθούμε για τα πιθανά αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα».

Το Κίεβο θα αποφασίσει για τη μορφή μόλις καταστεί σαφές εάν οι διμερείς συνομιλίες με Αμερικανούς διαπραγματευτές, που ξεκίνησαν χθες, είναι θετικές, ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα με τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρούστεμ Ουμέροφ.

Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχος στη Φλόριντα σήμερα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεν έχουν εμπλακεί σε απευθείας διαπραγματεύσεις από το Ιούλιο, όμως οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι είχαν έναν γύρο συνομιλιών με Αμερικανούς εταίρους στις ΗΠΑ χθες και συμφώνησαν να επαναλάβουν τις επαφές σύντομα, είπε ο Ουμέροφ.

Αδύνατη η διεξαγωγή εκλογών στα εδάφη μας που κατέχει η Ρωσία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, καμία εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να διεξαχθεί στα τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και η εκλογική διαδικασία μπορεί μονάχα να λάβει χώρα εφόσον υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στον Ρώσο πρόεδρο να αποφασίσει για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε χθες να εννοηθεί πως η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τα πλήγματά της σε βάθος την ημέρα που θα διεξαχθεί εκλογική αναμέτρηση.

«Δεν εξαρτάται από τον Πούτιν να αποφασίσει πότε και υπό ποια μορφή θα λάβουν χώρα οι εκλογές στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει το προκαταρκτικό έργο για τις υποδομές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις εκλογές για τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό.

Επιθέσεις στην Οδησσό για να αποκλειστεί η Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα

H κατάσταση στην περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, είναι «δύσκολη», αφού η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της επιχειρώντας να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία επιτέθηκε στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς κλιμακώνει τα πλήγματα στην περιφέρεια της Οδησσού κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ άλλων εναντίον ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων διαδρομών προς τα σύνορα με τη Μολβαδία.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει σχεδόν ασταμάτητη εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον μιας περιοχής όπου λειτουργούν λιμάνια κρίσιμης σημασίας για το ξένο εμπόριο της Ουκρανίας και τις προμήθειες καυσίμων της.

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν κλιμακωθεί παρότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο το τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα σήμερα, σε μια νέα προσπάθεια να συναφθεί συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η σημερινή επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μια μέρα αφότου μια πυραυλική επίθεση στο λιμάνι σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 30.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν γέφυρα στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, κοντά στο χωριό Μαγιάκι, βορειοανατολικά του Πιβντένι, είπαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η γέφυρα αποτελεί τη μοναδική βασική διαδρομή προς τα συνοριακά σημεία διέλευσης της Μολδοβίας στα δυτικά.

«Χωρίς να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο μέτωπο, ο εχθρός επιχειρεί να τρομοκρατήσει αμάχους για να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτά τα σχέδια είναι ξεκάθαρα και τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μαζί με τους πολίτες της Οδησσού», έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Βίκτορ Μικίτα.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις επιθέσεις.

Οι ουκρανικές αρχές οδήγησαν προσωρινά επιβάτες προς όλα σημεία διέλευσης προς τη Μολδαβία. Ο Μικίτα είπε πως η Ουκρανία θα δημιουργήσει όσες εναλλακτικές διαδρομές διέλευσης καταστούν αναγκαίες, «ανεξάρτητα πόσο σκληρά ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τη σύνδεση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ, Reuters