Προειδοποίηση Λούλα: Καταστροφική τυχόν επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα προειδοποίησε πως τυχόν «ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε ανθρωπιστική καταστροφή», καθώς κλιμακώνονται οι ενέργειες των ΗΠΑ προς τη γείτονα χώρα.

Την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, στην τελευταία κατά σειρά ενέργεια της Ουάσιγκτον προκειμένου να αυξήσει την πίεση σε βάρος της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, στοχοθετώντας τη βασική πηγή εισοδημάτων της.

Ο Λούλα και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής, απηύθυναν ήδη έκκληση για αυτοσυγκράτηση, την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται.

Όμως, σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνόδου του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur στο Φοζ ντο Ιγκουασού, στη νότια Βραζιλία, ο Λούλα έκανε μια σθεναρότερη δήλωση έναντι εκείνου που όπως πιστεύει θα αποτελούσε «επικίνδυνο προηγούμενο για τον κόσμο».

Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φόκλαντ, μεταξύ της Αργεντινής και της Βρετανίας, πρόσθεσε: «Η νοτιοαμερικανική ήπειρος στοιχειώνεται για ακόμη μια φορά από τη στρατιωτική παρουσία μιας εξω-περιφερειακής δύναμης».

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε «την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ για την “απελευθέρωση” του λαού της Βενεζουέλας».

«Η στυγερή και απάνθρωπη δικτατορία του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή μας. Αυτός ο κίνδυνος και αυτό το όνειδος δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ήπειρο, γιατί θα καταλήξουν να μας συμπαρασύρουν όλους», υποστήριξε ο Μιλέι από τη σύνοδο της Mercosur.

