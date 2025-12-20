#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μασκ: Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία πάνω από $700 δισ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι παλαιότερη απόφαση που ακύρωσε το πακέτο αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla για το 2018 ήταν... άδικη και καταχρηστική.

Μασκ: Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία πάνω από $700 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 21:15

Η καθαρή περιουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ αυξήθηκε στα 749 δισ. δολάρια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ επανέφερε τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ακυρώθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Το πακέτο αποδοχών του Μασκ για το 2018, που κάποτε ανέρχονταν σε 56 δισεκατομμύρια δολάρια, αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Παρασκευή, δύο χρόνια αφότου κατώτερο δικαστήριο απέρριψε τη συμφωνία αποζημίωσης ως «ακατανόητη», σημειώνει το Reuters.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση που ακύρωσε το πακέτο αμοιβών ήταν ακατάλληλη και άδικη για τον Μασκ.

Προ ημερών, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία, αμέσως μετά τις αναφορές ότι η αεροδιαστημική του startup SpaceX πιθανώς θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν, εξάλλου, ξεχωριστό πρόγραμμα αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Mασκ, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στην ιστορία, επιβραβεύοντας το όραμά του να μετατρέψει την κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων σε κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον αυτήν του συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κατά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πουλά μετοχές με αποτίμηση 800 δισ. δολάρια η SpaceX

Η SpaceX μπαίνει στις τηλεπικοινωνίες: Ερχεται το Starlink Mobile

Οργή Μασκ για το πρόστιμο της Ε.Ε. στο X

Πουλά μετοχές με αποτίμηση $800 δισ. η SpaceX

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο