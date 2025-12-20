Μασκ: Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία πάνω από $700 δισ.

Η καθαρή περιουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ αυξήθηκε στα 749 δισ. δολάρια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ επανέφερε τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ακυρώθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Το πακέτο αποδοχών του Μασκ για το 2018, που κάποτε ανέρχονταν σε 56 δισεκατομμύρια δολάρια, αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Παρασκευή, δύο χρόνια αφότου κατώτερο δικαστήριο απέρριψε τη συμφωνία αποζημίωσης ως «ακατανόητη», σημειώνει το Reuters.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση που ακύρωσε το πακέτο αμοιβών ήταν ακατάλληλη και άδικη για τον Μασκ.

Προ ημερών, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία, αμέσως μετά τις αναφορές ότι η αεροδιαστημική του startup SpaceX πιθανώς θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν, εξάλλου, ξεχωριστό πρόγραμμα αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Mασκ, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στην ιστορία, επιβραβεύοντας το όραμά του να μετατρέψει την κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων σε κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον αυτήν του συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κατά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.