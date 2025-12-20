Telecom Italia: Με δικαστική απόφαση ανακτά 1 δισ. από το ιταλικό Δημόσιο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το ανώτατο δικαστήριο διατάσσει το κράτος να επιστρέψει τέλη αδειοδότησης που καταβλήθηκαν το 1998 και τα οποία ήταν πλασματικά. Αυλαία σε μια υπόθεση τριών δεκαετιών δίνει αέρα στα πανιά της εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 22:10

Η Telecom Italia κέρδισε μια μακροχρόνια νομική υπόθεση εναντίον της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία θα προσφέρει στην εταιρεία-πρώην μονοπώλιο της τηλεφωνίας απροσδόκητα κέρδη περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για την απόφαση του Corte di Cassazione της Ιταλίας, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, η οποία επιβεβαιώνει προηγούμενες αποφάσεις που διατάσσουν το κράτος να επιστρέψει στην Telecom Italia τέλη αδειοδότησης που καταβλήθηκαν το 1998 και τα οποία ήταν πλασματικά. Το οφειλόμενο ποσό ισούται με το αρχικό τέλος αδειοδότησης, ύψους λίγο μεγαλύτερου από 500 εκατομμύρια ευρώ, συν την επανεκτίμηση και τους τόκους, ανεβάζοντας το σύνολο σε λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η κίνηση τερματίζει μια δικαστική διαδικασία που διαρκεί περίπου τρεις δεκαετίες και καθιστά δεσμευτική την αποπληρωμή. Η ιταλική κυβέρνηση, η οποία είχε ασκήσει έφεση σε προηγούμενες αποφάσεις που είχαν εκδοθεί υπέρ της Telecom Italia, δεν είχε κανένα σχόλιο επί του θέματος, δήλωσε αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η απόφαση θα δώσει πρόσθετη ώθηση στον πάροχο με έδρα τη Ρώμη, ο οποίος πέρυσι πούλησε το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του στην KKR, σε μια συμφωνία με την υποστήριξη της κυβέρνησης, αξίας σχεδόν 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, και μείωσε το χρέος του που ανέρχεται σε πολλά δισ. ευρώ.

Οι μετοχές της Telecom Italia έχουν σχεδόν διπλασιαστεί φέτος.

Η είσπραξη των εσόδων πιθανώς θα επιταχύνει το πολυσυζητημένο σχέδιο μετατροπής των μετοχών αποταμίευσης της Telecom Italia σε κοινές μετοχές. Η εταιρεία εδώ και χρόνια δεν έχει καταβάλει μερίσματα για τις μετοχές αποταμίευσης — οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά παραδοσιακά προσέφεραν υψηλότερες πληρωμές— με αποτέλεσμα καθυστερήσεις περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα απροσδόκητα κέρδη από τη δικαστική απόφαση θα ενισχύσουν τον ισολογισμό της Telecom Italia και θα δώσουν στο διοικητικό συμβούλιο μεγαλύτερη ευελιξία, απλοποιώντας την κεφαλαιακή της δομή και ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερες αποδόσεις υπέρ των μετόχων.

Η αγορά τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο, διαμορφωμένη από χρόνια επιθετικού ανταγωνισμού τιμών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αυτό έχει περιορίσει τα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρο τον τομέα και έχει ωθήσει τους παρόχους να επιδιώξουν κλιμάκωση μέσω συμφωνιών κοινής χρήσης δικτύου.

Η τοπική μονάδα της γαλλικής Iliad φέρεται να έχει πραγματοποιήσει διερευνητικές συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση με την Wind Tre της CK Hutchison Holdings, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης τοποθετούνται προς νέους γύρους ενοποίησης, καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές σηματοδοτούν πιο επιεική στάση.

