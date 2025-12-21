Δεύτερο τάνκερ κατέσχεσαν οι ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Το Καράκας καταδίκασε με έντονο τρόπο την «κλοπή και απαγωγή» από τις ΗΠΑ κι άλλου δεξαμενόπλοιου φορτωμένου πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μετά την ανακοίνωση της κατάσχεσής του από την Ουάσιγκτον, της δεύτερης μέσα σε δέκα ημέρες.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει κατηγορηματικά την κλοπή και την απαγωγή νέου ιδιωτικού πλοίου που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο και την εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του, ενέργειες που διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς των ΗΠΑ», σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή», έγραψε η Νόεμ στην ανάρτησή της.

Η ακτοφυλακή κατέσχεσε το πλοίο λίγο πριν από τα ξημερώματα, με τη βοήθεια του Πενταγώνου, πρόσθεσε.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε το όνομα του δεξαμενόπλοιου, αναφέροντας πως επρόκειτο για το Centuries, που κατηγόρησε πως «μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εταιρείας TankerTrackers, το πλοίο υπό παναμαϊκή σημαία ήταν φορτωμένο 1,8 εκατ. βαρέλια αργού που παρέλαβε από λιμάνι της Βενεζουέλας για λογαριασμό εταιρείας της Κίνας. Το Centuries, συμπλήρωσε η πηγή αυτή, δεν μοιάζει να περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα φυσικών και νομικών προσώπων που υφίστανται κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε αργό της PdVSA, της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου της Βενεζουέλας, στο οποίο «επιβάλλονται κυρώσεις», ανέφερε μέσω X η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Κατά την ίδια, το σκάφος έπλεε υπό «ψευδή σημαία» και είναι «μέρος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας για το λαθρεμπόριο κλεμμένου πετρελαίου και τη χρηματοδότηση του ναρκωτρομοκρατικού καθεστώτος του Μαδούρο».

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, το πλοίο κατασχέθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι φέρει σημαία Παναμά και μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Η κατάσχεση ακολούθησε εκείνη του δεξαμενόπλοιου Skipper τη 10η Δεκεμβρίου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε την επιβολή «απόλυτου αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον και πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα, δήλωσε προ ημερών πως δεν αποκλείει πόλεμο εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το Καράκας τόνισε πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», υποσχόμενο να προχωρήσει σε «όλες τις ενέργειες» που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης «της καταγγελίας τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις του κόσμου».

«Οι υπεύθυνοι γι' αυτά τα σοβαρά γεγονότα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας για την εγκληματική συμπεριφορά τους», καταλήγει το κείμενο.

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί ως πρόσχημα ανυπόστατες κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών ενώ στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση Μαδούρο, ώστε να ιδιοποιηθούν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες τα αποθέματα αργού που διαθέτει η χώρα, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στην υφήλιο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ ανακοίνωνε πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί για το ζήτημα.

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση «της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των υπουργών Εξωτερικών των δυο κρατών.

