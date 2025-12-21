Τεχεράνη στηρίζει Καράκας στην κρίση με ΗΠΑ

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση «της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των υπουργών Εξωτερικών των δυο κρατών.

Το Ιράν θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος καταγγέλλει συνωμοσία για την ανατροπή του που απεργάζεται κατ’ αυτόν η Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τους τελευταίους μήνες αρμάδα πολεμικών πλοίων και δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, στο όνομα υποτιθέμενης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Από την αρχή αυτού του μήνα, προχώρησαν στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο του «απόλυτου αποκλεισμού» που ανακοίνωσε πως διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνδιάλεξη με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αφορούσε «τις πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ιδιαίτερα τις απειλές, τις πράξεις πειρατείας των ΗΠΑ και την κλοπή πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας», ανέφερε ο Ιβάν Χιλ, υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Η Βενεζουέλα δέχθηκε την έκφραση της απόλυτης αλληλεγγύης από μέρους της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την προσφορά της για συνεργασία σε όλα τα πεδία για να αγωνιστεί εναντίον της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν διά της βίας», πρόσθεσε έπειτα από τη συνομιλία του με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν έχει ήδη προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα προμηθεύοντας καύσιμα, διατροφικά ήδη και φάρμακα.

Η Κίνα και η Ρωσία, επίσης σύμμαχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, έχουν ομοίως εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς την κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο μπροστά στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ