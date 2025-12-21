Ρώσοι απήγαγαν 50 Ουκρανούς από χωριό στην περιφέρεια Σούμι, υποστηρίζει το Κίεβο

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λουμπίνετς, κατήγγειλε σήμερα ότι περίπου 50 Ουκρανοί κάτοικοι ενός χωριού στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα, απήχθησαν από ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Λουμπίνετς στο Telegram, οι πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει δείχνουν ότι οι δυνάμεις αυτές αιχμαλώτισαν κατοίκους του χωριού Χραμπόφσκε την Πέμπτη, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι αιχμάλωτοι κρατήθηκαν χωρίς πρόσβαση σε επικοινωνία, πριν μεταφερθούν στη Ρωσία το Σάββατο.

Ο Λουμπίνετς ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον Ρώσο Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και με τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ προέτρεψε τους Ουκρανούς που ζουν κοντά στα σύνορα να απομακρυνθούν μαζί με τις οικογένειές τους, τονίζοντας τον κίνδυνο παραμονής στην περιοχή.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους απαγωγείς είχαν αρχικά αρνηθεί να εγκαταλείψουν την περιοχή προς ασφαλέστερα μέρη εντός της χώρας. Ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, σημείωσε στο Facebook ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης συνεχίζονται, συμπεριλαμβάνοντας και όσους στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να φύγουν από τις παραμεθόριες περιοχές.