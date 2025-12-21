#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρώσοι απήγαγαν 50 Ουκρανούς από χωριό στην περιφέρεια Σούμι, υποστηρίζει το Κίεβο

Οι 50 κάτοικοι του χωριού Χραμπόφσκε μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, καταγγέλλει ο ουκρανός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ρώσοι απήγαγαν 50 Ουκρανούς από χωριό στην περιφέρεια Σούμι, υποστηρίζει το Κίεβο

Δημοσιεύθηκε: 21 Δεκεμβρίου 2025 - 21:03

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λουμπίνετς, κατήγγειλε σήμερα ότι περίπου 50 Ουκρανοί κάτοικοι ενός χωριού στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα, απήχθησαν από ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Λουμπίνετς στο Telegram, οι πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει δείχνουν ότι οι δυνάμεις αυτές αιχμαλώτισαν κατοίκους του χωριού Χραμπόφσκε την Πέμπτη, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι αιχμάλωτοι κρατήθηκαν χωρίς πρόσβαση σε επικοινωνία, πριν μεταφερθούν στη Ρωσία το Σάββατο.

Ο Λουμπίνετς ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον Ρώσο Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και με τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ προέτρεψε τους Ουκρανούς που ζουν κοντά στα σύνορα να απομακρυνθούν μαζί με τις οικογένειές τους, τονίζοντας τον κίνδυνο παραμονής στην περιοχή.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους απαγωγείς είχαν αρχικά αρνηθεί να εγκαταλείψουν την περιοχή προς ασφαλέστερα μέρη εντός της χώρας. Ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, σημείωσε στο Facebook ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης συνεχίζονται, συμπεριλαμβάνοντας και όσους στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να φύγουν από τις παραμεθόριες περιοχές.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Η Ουάσιγκτον πρότεινε συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας στο Μαϊάμι

Στις ΗΠΑ ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Παγκόσμια ανησυχία για την εκρηκτική αύξηση της χρήσης του «σκιώδους στόλου»

To Κίεβο λέει πως έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο