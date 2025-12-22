Βαριά ήττα Σάντσεθ σε περιφερειακές εκλογές, βαραίνουν τα σκάνδαλα

Μεγάλη ήττα στις περιφερειακές εκλογές στην Εστρεμαδούρα υπέστη ο Ισπανός πρωθυπουργός, στην πρώτη εκλογική δοκιμασία του Σοσιαλιστικού Κόμματος από τότε που χτυπήθηκε από ένα μεγάλο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Λαϊκό Κόμμα κέρδισε 29 έδρες ή 43% των ψήφων, στο 65μελές περιφερειακό κοινοβούλιο της Εστρεμαδούρα την Κυριακή, με σχεδόν όλες τις ψήφους να έχουν καταμετρηθεί, από 28 έδρες το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της τοπικής κυβέρνησης. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ κέρδισε 18 έδρες, από 28 πριν από δύο χρόνια.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι το Λαϊκό Kόμμα θα χρειαστεί έναν σύμμαχο για να διατηρήσει την εξουσία, όπως έκανε το 2023, όταν σχημάτισε συμμαχία με την ακροδεξιά εθνικιστική ομάδα Vox. Την Κυριακή, η υποστήριξη για το Vox σχεδόν διπλασιάστηκε, δίνοντάς του 17% των ψήφων και 11 έδρες, από πέντε το 2023.

Crash test μετά τα σεξουαλικά σκάνδαλα

Οι πρόωρες εκλογές στην Εστρεμαδούρα, μια αγροτική περιοχή στη δυτική Ισπανία με περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, χρησιμεύουν για να μετρηθεί ο αντίκτυπος ενός πρόσφατου σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης που εμπλέκει έναν στενό συνεργάτη του Σάντσεθ, ο οποίος ήταν επίσης υψηλόβαθμο μέλος του κόμματος.

Η υποστήριξη προς τον Σάντσεθ έχει υπονομευθεί τους τελευταίους μήνες από αυτό το σκάνδαλο, καθώς και από άλλα σκάνδαλα που εμπλέκουν χαμηλότερου βαθμού μέλη του κόμματος, αλλά και από έρευνες για διαφθορά που στοχεύουν άτομα κοντά στον πρωθυπουργό.

Οι εκλογές στην Εστρεμαδούρα θεωρούνται επίσης από πολλούς ως η αρχή ενός εκλογικού κύκλου που θα ολοκληρωθεί με τις εθνικές εκλογές το 2027, όταν λήγει η θητεία του Σάντσεθ. Τρεις άλλες περιφέρειες που ελέγχονται από το Λαϊκό Κόμμα έχουν εκλογές από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, με τους Σοσιαλιστές να αντιμετωπίζουν αυτές τις εκλογές κυρίως ως έλεγχο των απωλειών.