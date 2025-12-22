Η Apollo Global προετοιμάζεται για αναταράξεις στις αγορές

Η Apollo Global αυξάνει τα διαθέσιμά της σε μετρητά, μειώνει τον δανεισμό και αποσύρεται από πιο επικίνδυνες «γωνιές» των αγορών χρέους, καθώς τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζουν την εταιρεία για αυτό που αναμένουν να είναι αναταράξεις στην αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με περιουσιακά στοιχεία αξίας 908 δισ. δολαρίων, Marc Rowan, πιστεύει ότι η αμυντική στάση θα προετοιμάσει την Apollo για πιο απαιτητικές αγορές πιστώσεων και μετοχών και θα τη θέσει σε καλύτερη θέση για να επενδύσει σημαντικά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αναταραχής.

Ο Rowan ενημέρωσε ιδιωτικά τους επενδυτές αυτόν τον μήνα ότι η «πρωταρχική του εργασία» ήταν να «έχει όσο το δυνατόν καλύτερο ισολογισμό», ώστε να θέσει την Apollo σε θέση να αποδώσει καλά και να κερδίσει χρήματα «όταν συμβεί κάτι κακό».

Τα σχόλια του Rowan έγιναν σε ιδιωτικές συναντήσεις σε συνέδριο της Goldman Sachs, σύμφωνα με ανθρώπους που παρευρέθηκαν, και αντικατοπτρίζουν τις δημόσιες δηλώσεις του με προειδοποιήσεις για υπερβολές σε πολλές ταχέως αναπτυσσόμενες γωνιές των χρηματοπιστωτικών αγορών.

«Πιστεύουμε ότι οι τιμές είναι υψηλές, ότι τα επιτόκια — τα μακροπρόθεσμα επιτόκια — δεν είναι πιθανό να καταρρεύσουν και ότι έχουμε αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο», δήλωσε ο Rowan στους επενδυτές κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της εταιρείας τον Νοέμβριο, θυμίζουν οι Financial Times.

«Ως εταιρεία, βρισκόμαστε σε κατάσταση μείωσης κινδύνου. Κηρύττουμε τη μείωση κινδύνου. Ο ισολογισμός μας βρίσκεται σε κατάσταση μείωσης κινδύνου».

Η Apollo αρνήθηκε να σχολιάσει.

Για να προετοιμαστεί για πιο ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές, η Apollo έχει αυξήσει τη ρευστότητα στον ασφαλιστικό της βραχίονα, Athene, με επιπλέον αγορές δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και έχει μειώσει δέσμες δανείων με μόχλευση, δήλωσε ο Rowan στους επενδυτές στις ιδιωτικές συναντήσεις. Η Athene βρίσκεται στη διαδικασία περικοπής της έκθεσής της σε collateralized loan obligations (CLOs) περίπου στο μισό, στα 20 δισ. δολάρια, όπως έχει δηλώσει δημόσια η Apollo.