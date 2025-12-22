Κίνα: Δασμοί έως και 43% σε εισαγωγές γαλακτοκομικών από ΕΕ

Η Κίνα επιβάλλει δασμούς έως και 42,7% σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποδαυλίζοντας έτσι τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με έρευνα του Πεκίνου, η ΕΕ επιδοτεί τις εξαγωγές της, με αποτέλεσμα αυτές να πλεονεκτούν εις βάρος των κινεζικών προϊόντων. Ωστόσο αυτό έχει αντίκτυπο στην οικονομία της μεγαλύτερης χώρας της Ασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024, και επικεντρώθηκε σε προϊόντα όπως το φρέσκο και το επεξεργασμένο τυρί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα αμφισβήτησε την αξιοπιστία της έρευνας ζητώντας να διευθετηθεί το ζήτημα υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.