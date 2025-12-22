Βουλγαρία: Νέες διαδηλώσεις μετά την απομάκρυνση τηλεπαρουσιάστριας

Νέες ταραχές έχει προκαλέσει στη Βουλγαρία η απομάκρυνση παρουσιάστριας από το κορυφαίο τηλεοπτικό κανάλι της χώρας (bTV), μεταδίδει το Politico.

Συγκεκριμένα η Μαρία Τσαντσάροβα, η οποία παρουσίαζε την πολιτική εκπομπή «This Morning» ενημερώθηκε την Παρασκευή ότι... αποδεσμεύεται από τα καθήκοντά της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω μιας περιόδου βαθιάς πολιτικής αναταραχής στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, με την κυβέρνηση συνασπισμού να παραιτείται την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από σφοδρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η απομάκρυνση της Τσαντσάροβα έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία λόγου στα μέσα ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, πολίτες διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του bTV στη Σόφια το βράδυ της Παρασκευής, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τσαντσάροβα και τον συμπαρουσιαστή της Ζλάτιμιρ Γιότσεφ, ο οποίος επίσης απομακρύνθηκε από το πόστο του.

Η Τσαντσάροβα θεωρείται ευρέως στη Βουλγαρία ως «κριτική φωνή» απέναντι στην κυβέρνηση.

«Καλούμε τη διοίκηση του bTV να λάβει μια λογική απόφαση που δεν θα αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον ή στη νομοθεσία που προστατεύει την ελευθερία του λόγου», ζήτησε η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων στην Βουλγαρία.

Από την πλευρά του το bTV αρνήθηκε ότι απομάκρυνε τους δημοσιογράφους υποστηρίζοντας ότι «βρίσκεται σε διάλογο με την τηλεπαρουσιάστρια.

Ούτε η Τσαντσάροβα ούτε ο Γιότσεφ έχουν σχολιάσει δημόσια τις εξελίξεις.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Βουλγαρία έπεσε στην 70ή θέση της φετινής κατάταξης των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης από την 59η που βρισκόταν πέρυσι.

«Η ελευθερία του Τύπου είναι εύθραυστη και ασταθής σε μία από τις φτωχότερες και πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λίγα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Βουλγαρία βρίσκονται υπό πίεση», ισχυρίστηκαν οι RSF.