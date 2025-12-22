Netflix: Αναχρηματοδοτεί δάνειο $59 δισ. για την Warner Bros

Σε αναχρηματοδότηση μέρους ενός δανείου ύψους 59 δισ. δολαρίων προχώρησε η Netflix, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο γίγαντας του streaming εξασφάλισε πιστωτική γραμμή 5 δισ. δολαρίων και δύο δάνεια DDTL (delayed-draw term loans) ύψους 10 δισ. για να αναχρηματοδοτήσει μέρος του παραπάνω δανείου, το οποίο πήρε για την προσφορά εξαγοράς της Warner Bros. H κίνηση αυτή αφήνει 34 δισεκατομμύρια για συμμετοχή από κοινοπραξία.

Η Netflix προχώρησε σε συμφωνία στις αρχές Δεκεμβρίου που αποτιμά τα στούντιο και τα streaming assets της Warner Bros. στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, η Paramount Skydance ξεκίνησε μια επιθετική πρόταση εξαγοράς, πυροδοτώντας έναν διαγωνισμό προσφορών που θα αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία ψυχαγωγίας ανεξαρτήτως του νικητή. Οι ανταγωνιστικές προσφορές περιλαμβάνουν δανειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων που συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας.

Η Warner Bros. συμβούλευσε την περασμένη εβδομάδα τους μετόχους της να απορρίψουν την προσφορά της Paramount και να προτιμήσουν την αρχική συμφωνία με τη Netflix. Η Warner Bros. περιέγραψε την προσφορά της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει και $54 δισ. δεσμεύσεις χρέους, ως “κατώτερη και ανεπαρκή” καθώς και ότι η χρηματοδότηση της συμφωνίας είχε πολύ ρίσκο.