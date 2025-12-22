#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στοχοποιήθηκε αυτοκίνητο στον δρόμο Ακτνίτ-Καντάρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Χτυπήσαμε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Σιδώνας, υποστήριξαν από την πλευρά τους οι IDF.

Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 15:25

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση στοχοθέτησε αυτοκίνητο στον δρόμο Ακτνίτ-Καντάρα στην περιοχή της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε σήμερα το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε αυτοκίνητο σκότωσε τους τρεις επιβαίνοντες», δήλωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Σιδώνας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

