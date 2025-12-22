Επληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κρασνοντάρ η Ουκρανία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Tamanneftegaz είναι μέρος των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας που συμβάλλει στην χρηματοδότηση και τον εφοδιασμό του στρατού της Μόσχας, υποστήριξε το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 15:45

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Tamanneftegaz στην περιοχή του Κρασνοντάρ της Ρωσίας σε επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Σε ανακοίνωση του που ανήρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο τερματικός σταθμός είναι μέρος των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας που συμβάλλει στην χρηματοδότηση και τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού που πολεμάει στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

