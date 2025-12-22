#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Λάρι Έλισον εγγυάται με $40 δισ. την πρόταση της Paramount για την Warner

Προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων στην προσφορά της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros προσφέρει ο συνιδρυτής της Oracle.

Ο Λάρι Έλισον εγγυάται με $40 δισ. την πρόταση της Paramount για την Warner

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 16:25

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, συμφώνησε να παράσχει προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της προσφοράς 108 δισ. δολαρίων της Paramount για τη Warner Bros Discovery, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα συγκέντρωσης του ποσού. 

Η Paramount ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Έλισον, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, συμφώνησε να προσφέρει μια «αμετάκλητη προσωπική εγγύηση» για τη χρηματοδότηση 40,4 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Paramount να μπει σφήνα στη συμφωνία της Netflix για τη WBD.

Της προσπάθειας ηγείται ο γιος του δισεκατομμυριούχου, Ντέιβιντ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Warner απηύθυνε την περασμένη εβδομάδα έκκληση στους μετόχους της να ψηφίσουν υπέρ της προσφοράς της Netflix, ύψους σχεδόν 83 δισ. δολαρίων για το στούντιο παραγωγής ταινιών και τις υπηρεσίες streaming, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση της Paramount για το σύνολο της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών της καναλιών, ήταν «κατώτερη».

H Warner δικαιολόγησε εν μέρει την άποψη αυτή στην απουσία προσωπικής εγγύησης από τον Λάρι Έλισον, καθώς η χρηματοδότηση υποστηριζόταν αντ’ αυτού από το οικογενειακό καταπίστευμα της οικογένειας.

