Η Alphabet εξαγοράζει την Intersect Power έναντι $4,75 δισ.

Η Alphabet κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά του παρόχου καθαρής ενέργειας Intersect Power έναντι 4,75 δισ. δολαρίων σε μετρητά, συν τα υπάρχοντα χρέη της.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντιλ που έχει πραγματοποιήσει ο τεχνολογικός κολοσσός στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να επεκτείνει το δίκτυο από κέντρα δεδομένων.

Η εξαγορά, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, έχει σκοπό να προσφέρει στην Google πρόσβαση σε περισσότερη ενέργεια για τα κέντρα δεδομένων της, καθώς τα παλαιά δίκτυα ηλεκτροδότησης στις ΗΠΑ δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση που έχει εκτοξευτεί για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Η Google είχε αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο στον πάροχο ενέργειας πέρυσι, συνεργαζόμενη με την Intersect για την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών εγκαταστάσεων δίπλα σε χώρους κέντρων δεδομένων, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

«Η Intersect θα μας βοηθήσει να κινηθούμε πιο ευέλικτα στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας σε συντονισμό με τις ανάγκες των νέων κέντρων δεδομένων, και να επανασχεδιάσουμε λύσεις για να προωθήσουμε την καινοτομία και την αμερικανική πρωτοπορία», δήλωσε ο Σουντάρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Google και της Alphabet, σε ανακοίνωση.

Η Intersect είναι εταιρεία παραγωγής καθαρής ενέργειας που υποστηρίζεται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων TPG.

Η εταιρεία διαθέτει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 δισ. δολαρίων σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.