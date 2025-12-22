Μελόνι: Η δύναμη των στρατών είναι το ισχυρότερο μέσο ενάντια στους πολέμους

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η λατινική ρήση «αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο», δεν αποτελεί φιλοπόλεμη, αλλά ρεαλιστική προσέγγιση, τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 19:00

«Η δύναμη των στρατών και η αξιοπιστία τους, είναι το ισχυρότερο μέσο ενάντια στους πολέμους. Ο διάλογος, η διπλωματία, οι καλές προθέσεις ασφαλώς και χρειάζονται, αλλά πρέπει να διαθέτουν στέρεες βάσεις», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε μήνυμά της προς τις ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις που μετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

«Η λατινική ρήση "αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο", δεν αποτελεί φιλοπόλεμη, αλλά ρεαλιστική προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό, δεν συμφώνησα ποτέ με όσους θεωρούν ότι ο ειρηνισμός πρέπει να αντιτάσσεται στις ένοπλες δυνάμεις. Μόνον μια αξιόπιστη ειρηνευτική δύναμη, απομακρύνει τον πόλεμο, διότι η ειρήνη δεν έρχεται αυθόρμητα. Η ειρήνη είναι, κυρίως, μια ισορροπία δυνάμεων», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Η αδυναμία ενθαρρύνει όποιον θέλει να επιτεθεί, ενώ η δύναμη τον απομακρύνει. Eίναι η δύναμη της αποτροπής, μια λέξη που στα ιταλικά, από τις λατινικές της ρίζες, σημαίνει "προκαλώ φόβο, σε σημείο που καταφέρνω να απομακρύνω"», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

