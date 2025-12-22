#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συρία: Δύο νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και κυβερνητικών δυνάμεων

Το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι SDF επιτέθηκαν σε κυβερνητικές δυνάμεις σε συνοικίες του Χαλεπιού που ελέγχονται από κουρδικές μονάδες. Από την πλευρά τους, οι SDF επιρρίπτουν την ευθύνη σε «φράξιες προσκείμενες στην κυβέρνηση».

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 22:32

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Χαλέπι μεταξύ των Κούρδων και των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το ποια ξεκίνησε πρώτη τις εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Sana, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν από κουρδικά πυρά. «Δύο πολίτες σκοτώθηκαν από βλήματα όλμων και ρουκέτες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, ο συνασπισμός στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι της Συρίας) που έπεσαν σε πολλές συνοικίες του Χαλεπιού», μετέδωσε το πρακτορείο.

Το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι SDF επιτέθηκαν σε κυβερνητικές δυνάμεις στα σημεία ελέγχου των συνοικιών Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφία, που ελέγχονται από τοπικές κουρδικές μονάδες. Από την πλευρά τους, οι SDF επιρρίπτουν την ευθύνη σε «φράξιες προσκείμενες στην κυβέρνηση». Ανέφεραν ότι δύο μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας και πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν και ότι η επίθεση «με όλμους και βαρύ οπλισμό» συνεχίζεται.

Αιματηρές συγκρούσεις είχαν σημειωθεί και στις αρχές Οκτωβρίου στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές κήρυξαν κατάπαυση του πυρός. Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Χαλέπι πέρασε στον έλεγχο της νέας κυβέρνησης του Άχμαντ αλ Σάρα, πρώην τζιχαντιστή ηγέτη και νυν προσωρινού προέδρου της χώρας. Όμως οι συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφία παρέμειναν υπό τον έλεγχο των Κούρδων, παρά τη συμφωνία για την αποχώρησή τους.

Οι SDF είναι το ένοπλο τμήμα της κουρδικής κυβέρνησης που ελέγχει ζώνες στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία. Τον Μάρτιο κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δαμασκό για την ενσωμάτωσή τους στους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς, όμως οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα γίνει αυτό καθυστερούν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

