Ryanair: Πρωταθλήτρια αποδόσεων στις αερομεταφορές

Σε μια χρονιά συγκρατημένης οικονομικής αισιοδοξίας στην Ευρώπη, οι επενδυτές συρρέουν σε μια αεροπορική εταιρεία χωρίς εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, γνωστή για τον έλεγχο του κόστους της.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μετοχή της Ryanair ανήλθε 55% φέτος, καθιστώντας την την καλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία στον δείκτη Bloomberg World Airlines Index μετά την Norwegian Air Shuttle AS.
Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ξεπέρασε τους ανταγωνιστές της χάρη στην λειτουργική της αποδοτικότητα και την αύξηση των κερδών της, που υποστηρίχθηκε από την επαναγορά μετοχών αξίας 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Ryanair Rallied This Year While Low-Cost Peers Trailed
Source: Bloomberg