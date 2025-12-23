Επιβραδύνονται οι αυξήσεις μισθών στη Ρωσία

Οι αυξήσεις μισθών στη Ρωσία επιβραδύνονται, καθώς η οικονομία της χώρας δοκιμάζεται από τις επιπτώσεις του πολέμου που διεξάγει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τον προηγούμενο μήνα οι μισθοί σημείωσαν άνοδο μόλις 6,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024, όταν τον Ιανουάριο είχαν αυξηθεί κατά... 18,9%.

Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να επηρεάσει και άλλες πτυχές της οικονομίας, όπως τα επίπεδα της κατανάλωσης, και ως εκ τούτου τους φόρους που συνδέονται με την τελευταία, υποστήριξε η Ελίνα Ριμπάκοβα, ειδικός σε θέματα ρωσικής οικονομίας στη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τυχόν μείωση του ποσού που εισπράττεται από φόρους κατανάλωσης, θα ασκούσε περαιτέρω πιέσεις στα κρατικά έσοδα, τα οποία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τη φορολογία, μετά τη συρρίκνωση των ενεργειακών εσόδων, εξαιτίας των κυρώσεων και της πτώσης στην τιμή του πετρελαίου.

Η επιβράδυνση των μισθών αποτελεί «πρώιμη ένδειξη» πως η ρωσική ανάπτυξη πατάει... φρένο, δήλωσε ο Παβέλ Αντριάν, διευθυντής οικονομικής έρευνας στην Indeed.

Όσον αφορά την ανεργία, αυτή μειώθηκε σε όλους τους κλάδους φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (2,2%), σύμφωνα με τους Financial Times.

Οικονομική επιβράδυνση

Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει επιβραδυνθεί απότομα, μετά το μεγάλο boost, που παρατηρήθηκε έπειτα από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Εκείνη την εποχή, η Μόσχα χαλάρωσε τα δημοσιονομικά όρια και άντλησε χρήματα από τα αποθεματικά της για να ενισχύσει την παραγωγή όπλων και να τονώσει τους μισθούς των στρατιωτών.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο επίσης εκτοξεύτηκαν αρχικά οι τιμές του καυσίμου αυξήθηκαν λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά. Συνεπώς το ΑΕΠ της χώρας «είδε» άνοδο κατά μέσο όρο πάνω από 4% το 2023 και το 2024, σε σύγκριση με 1,2% την δεκαετία πριν τον πόλεμο.

Η αύξηση της προσφοράς χρήματος, επέτρεψε επίσης στις επιχειρήσεις και τις κρατικές εταιρείες να αυξήσουν τους μισθούς που πρόσφεραν για να προσελκύσουν ταλέντα.

Η τάση αυτή ωστόσο, επιδείνωσε τον πληθωρισμό, τον οποίο η ρωσική κεντρική τράπεζα αγωνίζεται να τιθασεύσει. «Το φθηνό χρήμα δημιουργεί μια κούρσα αυξήσεων στους μισθούς, που δεν συνεπάγεται με αύξηση της παραγωγικότητας», δήλωσε η διοικητής Ελβίρα Ναμπιουλίνα.

Η οικονομία άρχισε να επιβραδύνεται πέρυσι, με την αύξηση του ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση το 1% το 2025.

Ο δείκτης PMI της Ρωσίας μειώθηκε στις 48 μονάδες, από την κορύφωση των 55 μονάδων στις αρχές του 2024, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της S&P Global που δημοσιεύθηκε την 1η Δεκεμβρίου.

«Η κατάσταση στη ρωσική οικονομία έχει επιδεινωθεί σημαντικά», έγραψε ο Ντμίτρι Μπελούσοφ, επικεφαλής ενός ρωσικού κρατικού οικονομικού think tank που ίδρυσε ο αδελφός του, μακροχρόνιος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και νυν υπουργός Άμυνας.

«Η οικονομία έχει εισέλθει στο χείλος του στασιμοπληθωρισμού για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023», πρόσθεσε.

Τα κρατικά αποθεματικά έχουν μειωθεί, μειώνοντας τη ροή μετρητών στην οικονομία. Η κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο σε διψήφιο ποσοστό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε φθηνή πίστωση. Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται για εργαζόμενους προσφέροντας υψηλότερους μισθούς.

«Εάν οι μισθοί μειώνονταν παράλληλα με κάποια βελτίωση σε άλλους οικονομικούς δείκτες, αυτό θα υποδήλωνε ότι είχε εμφανιστεί πρόσθετη προσφορά εργασίας», δήλωσε η Ριμπάκοβα της KSE. Αλλά αυτό δεν ισχύει, επομένως αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία επιβραδύνεται, πρόσθεσε.

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η Ρωσία θα χρειαστεί περισσότερους από τρία εκατομμύρια νέους εργαζόμενους τα επόμενα πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα αν και η έλλειψη εργατικού δυναμικού μειώθηκε ελαφρώς το δεύτερο εξάμηνο του 2025, παραμένει πάνω από 25% - τέσσερις φορές πάνω από το προπολεμικό επίπεδο - σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας για τις επιχειρήσεις τον Νοέμβριο.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε ασυνήθιστα μέτρα.

Πλέον δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που απέτυχαν στις εξετάσεις της ένατης τάξης να εισαχθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που οι ώρες εργασίας έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ (38 ώρες την εβδομάδα).

Ακόμη από το 2026 εισάγεται η υποχρεωτική τριετής πρακτική άσκηση σε κρατικά νοσοκομεία, συχνά σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, για να καλυφθεί η έλλειψη σε υγειονομικό προσωπικό.

Ο νόμος αυτός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με του φοιτητές να κάνουν λόγο για «δουλοπαροικία».