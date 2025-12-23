Υποχώρησαν 2,2% οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές-κινήθηκαν χαμηλότερα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, υποχωρώντας περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες βούτηξαν κατά 2,2%, μετά από άνοδο 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση 1,5%.

Εξαιρουμένης της κατηγορίας των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 0,2%.

Η αξία των παραγγελιών δομικών κεφαλαιουχικών αγαθών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και ο στρατιωτικός εξοπλισμός, κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,5%.